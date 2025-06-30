Fußball live im TV und Livestream: So viel muss man für die Abos in der Saison 2025/26 zahlen

Auch in der kommenden Saison müssen die Fußballfans wieder mehrere Abos tätigen, um das vollständige Fußball-Erlebnis im Sport zu erhalten. Welche Anbieter braucht es aber und wie viel kosten die verschiedenen Abonnements bei "Sky", "DAZN" und Co. im kommenden Jahr?

Wie viel kosten die Abos für Fußball in der kommenden Saison? ran zeigt, was ihr zahlen müsst, um nationalen und internationalen Fußball live im TV oder im Livestream verfolgen zu können.

ran gibt einen Überblick über die verschiedenen Angebote der Streaming-Sender und zeigt auf, wie viel der Fan zahlen muss.

Wie viel kostet nationaler Fußball in der kommenden Saison?

Wer die Bundesliga auch in der nächsten Saison im TV verfolgen will und sicherstellen möchte, dass man kein Spiel verpasst, braucht weiterhin sowohl ein Abonnement bei "Sky" als auch bei "DAZN". Die beiden Streaminganbieter teilen sich die höchste deutsche Spielklasse erneut. Erstmals wird die Bundesliga-Konferenz jedoch jeden Samstag bei "DAZN" ausgestrahlt.

Um die Bundesliga auf "DAZN" zu verfolgen, ist das Paket "DAZN Unlimited" vonnöten. Hierbei beläuft sich der monatliche Preis für das Jahresabo auf 34,99 Euro. Möchte man flexibel bleiben, kann man das Monatsabo buchen: das kostet jedoch 44,99 Euro. Mit Blick auf "Sky" fällt der Preis ein wenig niedriger aus - der Streamingdienst bietet das Jahresabo für 29,99 Euro pro Monat und das Monats-Abo für 35,99 Euro.

Dieses Abonnement ist auch für alle Fans der 2. Bundesliga interessant, da diese ebenfalls in dem Angebot inkludiert ist. Um die Bundesliga und zweite Liga vollständig im Fernsehen verfolgen zu können, benötigt es also monatlich 64,98 Euro.

Einzelne Partien der beiden Ligen laufen aber auch im Free-TV: Mit Blick auf die Bundesliga überträgt SAT.1 das Eröffnungsspiel und jeweils die Freitags-Partie am 17. und 18. Spieltag. Auch die Relegationsspiele sowie der Supercup laufen hier. Zudem sichert man sich in der 2. Liga ebenfalls das Eröffnungsspiel und die Relegation.

Auch der DFB-Pokal ist in dem Angebot von "Sky" enthalten. Der Sender überträgt alle Spiele einzeln und auch die Konferenz. Neben "Sky" werden auch die "ARD" und das "ZDF" einzelne Spiele frei empfänglich übertragen. Die beiden Sender zeigen kombiniert 15 Spiele aus dem Wettbewerb kostenfrei - mitunter beide Halbfinal-Partien und das Endspiel.

Freunde der 3. Liga müssen jedoch noch weiter in die Tasche greifen - wer alle Spiele verfolgen möchte, muss sich ein Abo bei "Magenta Sport" holen. Ein Jahresabo kostet bei dem Streamingdienst mit MagentaTV Vertrag 7,95 Euro pro Monat. Fans ohne jenen Vertrag müssen für selbiges Abo monatlich 12,95 zahlen. Im Monatsabo beläuft sich der Preis auf 12,95 Euro beziehungsweise ohne Vertrag 19,95 Euro.