Lennart Karl bekommt nach seiner unglücklichen, aber ehrlichen Aussage über seinen Traumverein viel Kritik ab. Nun wehrt sich das Bayern-Talent.

Die kontroversen Aussagen von Bayern-Talent Lennart Karl beim Besuch eines Fanclubs haben hohe Wellen geschlagen. Viele Fans äußern sich in den sozialen Medien und machen ihre Meinung publik. Und das mit kritischen Worten.

Der Shootingstar verriet den Fans, dass sein Traumverein Real Madrid wäre. Damit implizierte der 17-Jährige natürlich einen Abgang vom Rekordmeister in der Zukunft.

Dass es dabei vorrangig viel Empörung und negative Kommentare gab, hat Karl wohl sehr mitgenommen. Daher vollzog er einen Schritt, der heute bei Prominenten nicht mehr unüblich ist.