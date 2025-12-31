Vertrag läuft aus
FC Bayern München: Leon Goretzka hat sich offenbar beim FC Barcelona angeboten
- Veröffentlicht: 31.12.2025
- 13:31 Uhr
- Kai Esser
Der Vertrag von Leon Goretzka beim FC Bayern München läuft aus. Nun soll sich der Nationalspieler bei Ex-Trainer Hansi Flick angeboten haben.
Leon Goretzka, der 30-jährige Mittelfeldspieler des FC Bayern München, hat wohl keine Zukunft mehr beim Rekordmeister, sein Vertrag läuft aus.
Laut der spanischen "Mundo Deportivo" hat sich der Nationalspieler proaktiv beim FC Barcelona angeboten, um einen neuen Klub zu finden.
Bayern und DFB-Team: Goretzka kennt Flick gut
Goretzka soll seinen ehemaligen Trainer Hansi Flick kontaktiert haben, unter dem er von 2019 bis 2021 beim FC Bayern gearbeitet hat. In dieser Zeit gewannen sie gemeinsam das Triple im Jahr 2020.
Flick, der seit 2024 den FC Barcelona leitet, war zudem bei der deutschen Nationalmannschaft involviert, wo die beiden ebenfalls zusammenarbeiteten. Goretzka soll ausgedrückt haben, dass er gerne wieder unter Flick spielen würde. Insgesamt absolvierte Goretzka 82 Klub- und Länderspiele unter dem 60-Jährigen.
Bei den Bayern hat Goretzka in dieser Saison nur eine untergeordnete Rolle gespielt und muss sich voraussichtlich spätestens im Sommer einen neuen Arbeitgeber suchen. Ob Barcelona Interesse an einer Verpflichtung zeigt, ist derzeit offen.