FC Bayern München: Luis Diaz schwärmt von Harry Kane und Michael Olise - News und Gerüchte

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

+++ 18. Februar, 07:43 Uhr: Luis Diaz schwärmt von Sturmpartnern Kane und Olise +++ Satte 80 Torbeteiligungen hat das Angriffstrio des FC Bayern München, Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz, bereits erzielt. Damit bilden die drei das treffsicherste Trio im Weltfußball aktuell. Diaz schwärmte nun bei "Sky" über seine kongenialen Mitspieler. "Es macht mich sehr stolz, in einer Mannschaft mit Harry und Michael zu spielen. Sie sind technisch wirklich spektakulär." Vor allem der Engländer hat es Diaz angetan: "Harry macht einfach alles gut. Er hat mich sehr überrascht. [...] Zu sehen, wie er für uns als Mannschaft arbeitet, wie er sich bewegt, wie er sich immer wieder fallen lässt, den Ball fordert und natürlich, wie er Tore erzielt... Er ist eine Maschine. Ich bin sehr stolz, Teil dieser Offensive zu sein." Olise dagegen "zerstöret" seine Gegenspieler im Eins-gegen-Eins. "Er ist technisch so gut und macht den Unterschied. Er ist ein ruhiger Kerl. Auf dem Platz ist er sehr kommunikativ."

+++ 16. Februar, 21:58 Uhr: Uli Hoeneß rechnet mit Beratern ab und kündigt Boykott an +++ Der monatelange Poker um die Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano hat beim FC Bayern offenbar Spuren hinterlassen. Ehrenpräsident Uli Hoeneß kritisierte das Verhalten von Upamecanos Berater Moussa Sissoko scharf und kündigte Konsequenzen für künftige Verhandlungen an. "Herbert Hainer, Max Eberl, Jan Dreesen, Karl-Heinz Rummenigge und ich sind uns einig: Wir werden dieses ganze Berater-Thema zur Diskussion stellen! Und wir werden es uns nicht mehr gefallen lassen, dass Berater allein bestimmen, wie es läuft", stellte Hoeneß im Interview mit der "Bild" klar. Laut dem 74-Jährigen stehe der Beitrag der Agenten "zunehmend in keinem Verhältnis mehr zur Honorierung, die aufgerufen und am Ende auch oft gezahlt wird. Sie verdienen viel zu viel Geld für das, was sie leisten – bei einigen geht es nicht über drei Mittagessen mit uns hinaus", berichtet Hoeneß. Der FC Bayern wolle diesen "Wahnsinn nicht mitmachen", Hoeneß kündigt mit Blick auf Upamecanos Fall an: "Man kann auch dem Spieler einmal sagen: 'Wenn dein Berater weiter so unverschämt verhandelt, werden wir mit ihm nicht mehr über deine Zukunft bei uns sprechen.' So weit muss das gehen." Die Berater des Innenverteidigers hätten demnach versucht, "entweder den Preis bei uns hoch- oder ihn zu einem anderen Klub treiben, und als Dankeschön sollen wir ihnen Handgeld zahlen. Das ist ein Widerspruch in sich, den wir so nicht länger hinnehmen sollten", meint er.

FC Bayern: Upamecano-Verlängerung stößt Fans sauer auf

Schließlich zogen die Bayern ihr Angebot zurück, nachdem sich wochenlang nichts getan hatte. Erst Upamecanos persönliches Eingreifen brachte die Sache schließlich zum Abschluss. "Dieses Wort 'Nein' wird in Zukunft häufiger fallen. Da sind wir uns im Verein einig", kündigt Hoeneß an. Und nicht nur das: Bestimmte Berater könnten auch boykottiert werden. "Wir werden vielleicht auch den ein oder anderen Berater – wenn er sich unfair verhält – auf eine Liste nehmen und ihm sagen, dass wir Spieler, die er vertritt, nicht mehr verpflichten werden. Das wäre der nächste Schritt", so Hoeneß. Ein positives Beispiel sei hingegen der Transfer von Luis Diaz gewesen. "Der Berater von Luis Diaz zum Beispiel hat sehr dafür gekämpft, dass wir ihn aus Liverpool bekommen können, was sehr schwer war. Er hat für seinen Klienten alles investiert und mit Liverpool dennoch immer fair gesprochen. So einen Mann bezahlen wir gern", sagte Hoeneß.

+++ 16. Februar, 15:50 Uhr: Eberl enthüllt Details zur Upamecano-Verlängerung +++ Nach der langfristigen Vertragsverlängerung mit Dayot Upamecano gab Sportvorstand Max Eberl Einblicke in die schwierige Verhandlungssituation. "Die Verhandlungen waren definitiv nicht einfach, das sind sie aber grundsätzlich nur selten. Es gibt immer Themen, Wünsche und Vorstellungen auf beiden Seiten, die man zusammenbringen muss. Dass Dayot verlängern wollte, war von Anfang an spürbar – dann ging es eben darum, Lösungen zu finden. Das haben wir geschafft", erklärte Eberl im "Sport1"-Interview. Im Hinblick auf die Kritik an Upamecanos neuem Gehalt sagte er: "Natürlich haben die Verlängerungen Geld gekostet. Aber es kostet noch mehr, wenn ich Spieler von der Qualität eines Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Alphonso Davies oder Dayot Upamecano kaufen muss – wenn man solche überhaupt findet." Im heutigen Markt sei vor allem bei auslaufenden Verträgen klar, „dass der Spieler in einem oder einem halben Jahr ablösefrei gehen kann. Damit befindet man sich automatisch in einer Marktsituation, in Konkurrenz zu anderen Klubs", so der Sportvorstand. Das sei gerade dann schwierig, wenn man mit Vereinen aus England um Alternativen konkurriere. "Jérémy Jacquet von Stade Rennes wäre für uns beispielsweise ein toller Spieler gewesen", erklärte Eberl. "Aber wenn wir sehen, dass er mit 19 Jahren für kolportierte 70 Millionen Euro nach Liverpool geht, müssen wir überlegen, was für Bayern München das Beste ist. Und unsere Antwort war eben, die Verlängerung mit Dayot anzugehen. Er kennt den Klub, ist im besten Alter und gehört zu den besten Innenverteidigern der Welt. Sportlich und finanziell ist es daher die richtige Entscheidung."

+++ 14. Februar, 16:03 Uhr: Hamann kritisiert Bayern für Upamecano-Poker +++ Die Tinte ist trocken, am Freitag verkündete der FC Bayern die langfristige Vertragsverlängerung mit Dayot Upamecano. Damit endete ein monatelanger Poker, in dem es zwischenzeitlich so aussah, als würde der Franzose den Verein am Saisonende ablösefrei verlassen. Zwischenzeitlich sollen die Bayern sogar das vorliegende Angebot an den Innenverteidiger zurückgezogen haben, weil sich der 27-Jährige nicht zu einer Unterschrift durchringen konnte. Schließlich soll es Upamecano selbst gewesen sein, der die Bayern darum bat, das Angebot doch noch unterzeichnen zu dürfen. Dieses Hin und Her ist Ex-Bayern-Profi Dietmar Hamann ein Dorn im Auge. "Er hatte ein Angebot vorliegen, hat die Deadline verstreichen lassen, kam dann aber wieder angekrochen und hat gesagt, er will unterschreiben. Dann hat es aber nochmal zwei Wochen gedauert. Ich weiß nicht, was es da noch zu verhandeln gab", sagte der "Sky"-Experte. Für den früheren Nationalspieler sendeten die Bayern damit kein Zeichen der Stärke, weshalb er die Vereinsbosse um Sportvorstand Max Eberl deutlich kritisierte. "Ich muss mich schon etwas wundern über das Geschäft und das Verhandlungsgebaren der Bayern. Es war mal eine Zeit, in der die Bayern der starke Verein waren, der angesagt hat, was die Spieler machen können und was sie nicht machen können. Jetzt hast du das Gefühl, dass die Berater den Bayern sagen, was zu machen ist", meint Hamann.

+++ 13. Februar, 10:12 Uhr: Vertragsgespräche mit Laimer offenbar gestoppt +++ Die Vertragsverhandlungen zwischen dem FC Bayern und Konrad Laimer sind aufgrund der gewaltigen Kluft bei den Gehaltsvorstellungen offenbar gestoppt worden. Das berichtet die "Bild". Demnach will der Klub wie im Fall Dayot Upamecano auf Geduld und Zeit setzen und abwarten, was passiert. Laimer fordert angeblich ein Gehalt von 15 Millionen Euro inklusive Boni, derzeit verdient er demnach zwischen acht und neun Millionen Euro. Damit soll - so heißt es - die größere Rolle Laimers im Team von Trainer Vincent Kompany berücksichtigt werden. Der 28-Jährige hat sich in dieser Saison als Rechtsverteidiger zum Stammspieler entwickelt. Die Bayern selbst seien durch diese Forderungen überrascht worden, da Laimer bislang stets betonte, sich in München wohlzufühlen, und eigentlich nicht als jemand galt, der aufbegehrt. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.

+++ 11. Februar, 16:29 Uhr: Kompany streicht offenbar Jackson aus dem Kader +++ Nicolas Jackson ist für das DFB-Pokalspiel des FC Bayern gegen RB Leipzig heute Abend (ab 20:45 Uhr im Livestream auf Joyn) offenbar aus dem Kader gestrichen worden. Das berichten die "Bild" und die "tz". Da Trainer Vincent Kompany aktuell keine Verletzten zu beklagen hat, muss der Belgier derzeit in jedem Pflichtspiel einen Akteur aus dem Aufgebot streichen. Nur 20 Spieler dürfen auf dem Meldebogen auftauchen. In der Bundesliga traf es zuletzt Abwehrspieler Min-jae Kim, der beim 5:1 gegen die TSG Hoffenheim auf der Tribüne Platz nehmen musste. Jetzt ist Jackson der Leidtragende der entspannten Personallage. Heute Mittag trainierte der Senegalese individuell an der Säbener Straße, während sich seine Kollegen auf den Weg ins Tageshotel machten, wo die Einstimmung auf das Spiel erfolgt. Bereits auf der PK vor dem Spiel betonte Kompany, dass es für ihn als Trainer ein zweischneidiges Schwert sei. "Ich werde mich natürlich nicht freuen für denjenigen, der zu Hause bleiben muss, aber ich werde mich über die Situation freuen, dass wir diese Entscheidung treffen müssen", sagte er.

+++ 10. Februar, 07:29 Uhr: FC Bayern München setzt wohl auf Noel Aseko +++ Noel Aseko ist vom FC Bayern München an Hannover 96 ausgeliehen. Mit sieben Scorer-Punkten gehört der Mittelfeldspieler zu den besten Spielern des Aufstiegsaspiranten. H96-Geschäftsführer Jörg Schmadtke sprach von "Hoffnung", Aseko länger halten zu können. Laut "transfermarkt.de" reicht das nicht. Demnach wollen die Bayern den 20-Jährigen zurückholen. Zumal mit Leon Goretzka ein Spieler auf dieser Position den Verein verlassen wird. Angeblich hat Sportdirektor Christoph Freund im Winter bereits mehrere Angebote für Aseko abgelehnt. Darunter Offerten von Galatasaray und einem weiteren im Bericht nicht genannten Bundesligisten. Hannover besitzt zwar eine Kaufoption über eine Million Euro. Doch der FCB kann Aseko für 2,4 Millionen Euro zurückkaufen. Da die Bayern mit Aseko planen und ihm eine Perspektive aufzeigen wollen, scheint ein Transfer des Mittelfeld-Talentes Kennet Eichhorn (Hertha BSC) zunächst vom Tisch. Der Fokus liegt auf Aseko, der 2022 aus der Hertha-Jugend an den Bayern-Campus kam. Auch interessant: DFB-Pokal live: FC Bayern gegen RB Leipzig im Free-TV, Joyn-Livestream und Ticker

+++ 9. Februar, 22:11 Uhr: Harry Kane vor Wechsel nach Saudi-Arabien? +++ Harry Kane ist auch im dritten Jahr beim FC Bayern eine Klasse für sich. Mit 24 Treffern führt er die Torschützenliste der Bundesliga an, in insgesamt 33 Pflichtspielen in dieser Saison bringt er es auf sensationelle 38 Tore. Dass die Münchner gerne mit dem Mittelstürmer verlängern würden, steht außer Frage. Dass es eine Reihe anderer Interessenten gibt, ist aber auch nicht verwunderlich. Premier-League-Klubs würden den Engländer wohl nur zu gerne zurück auf die Insel holen, Kanes Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2027. In diesem Vertrag soll es laut "kicker" eine Ausstiegsklausel geben, deren Höhe zwischen 60 und 70 Millionen Euro liegt. Wie es in dem Bericht weiter heißt, soll nun ein Klub aus Saudi-Arabien ein äußerst lukratives Angebot vorbereiten, um Kane in die Wüste zu locken. Ein konkreter Verein wird nicht genannt, aber beispielsweise könnte Al-Ittihad nach dem Abgang von Karim Benzema Bedarf im Sturmzentrum haben. Das Angebot für den 32-Jährigen könnte schon in diesem Sommer beim FC Bayern eintreffen, oder dann im nächsten Jahr, wenn Kanes Vertrag in München auslaufen sollte.

+++ 8. Februar, 21:05 Uhr: Dreesen bestätigt Upamecano-Einigung +++ Die Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, wie Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen nach dem 5:1 (3:1)-Hemsieg gegen Hoffenheim bestätigte. "Wir sind uns einig, ja. wenn man einander vertraut und einander das Ja-Wort gibt, dann ist es nicht mehr entscheidend, wann man es unterschreibt und das wird jetzt dann über die nächsten Tage geschehen", sagte Dreesen in der Mixed Zone der Allianz Arena. Darauf angesprochen, ob eine Verlängerung noch haken würde, antwortete der Vorstandsvorsitzende kurz und knapp: "Nein." Der aktuelle Kontrakt Upamecanos läuft am 30. Juni 2026 aus. Auch interessant: FC Bayern München: Schiedsrichter-Entscheidung und fehlender VAR überschatten Kantersieg

+++ 8. Februar, 14:40 Uhr: Eberl dementiert Vuskovic-Interesse +++ Der FC Bayern nimmt Stellung zu den Gerüchten über ein Interesse an HSV-Verteidiger Luka Vuskovic. Offenbar ist nichts dran. "Erstmal lösen wir unseren internen Transfer", so Sportvorstand Max Eberl auf der abschließenden Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag. Gemeint war die bevorstehende Vertragsverlängerung mit Dayot Upamecano. Eberl weiter: "Wenn der gelöst ist, haben wir eine Innenverteidigung, die relativ hohe Qualität hat." Vuskovic, der von Tottenham Hotspur nach Hamburg ausgeliehen ist, spiele eine "herausragende Saison" beim HSV. Aber, so betonte Eberl, auch der FC Bayern verfüge über "sehr, sehr gute Innenverteidiger". "Wir können doch nicht jeden guten Spieler, bei dem die Öffentlichkeit meint, der müsste unbedingt zum FC Bayern, verpflichten." Eberl verwies unter anderem auf den Aufsichtsrat um Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Dieser muss bei großen Transfers zustimmen. "Irgendwann kommt die andere Seite und sagt: 'Max, wir sind doch kein Geldscheißer. Wir können den Kader doch nicht so aufblähen.'" Vuskovic ist vertraglich noch bis 2030 an Tottenham gebunden. Der HSV hofft aber, den Youngster eine weitere Saison ausleihen zu können. In der aktuellen Spielzeit ist er der beste Zweikämpfer der Liga.

+++ 6. Februar, 17:53 Uhr: Lothar Matthäus empfiehlt den Bayern Xaver Schlager +++ Der ehemalige Bayern-Star Lothar Matthäus legt seinem früheren Arbeitgeber die Verpflichtung von Xaver Schlager nahe. "Da Leon Goretzka München verlässt, könnte Schlager gut passen. Er ist ablösefrei zu haben, verfügt über internationale Erfahrung und kennt die Bundesliga seit Jahren", sagte Matthäus der "Bild". Und weiter: "In Leipzig ist er nicht nur für die körperliche Arbeit zuständig, sondern trägt auch zum Offensivspiel bei. Schlager ist auf dem Platz wie Laimers Zwilling, genauso hartnäckig und zweikampfstark. Und Laimer könnte sich bei Bayern voll auf seine Rolle als Rechtsverteidiger konzentrieren, sollte Schlager kommen." Am Freitag bestätigten die Leipziger, dass Schlager den Klub nach Ablauf seines Vertrages im Sommer 2026 ablösefrei verlassen wird. Zuletzt wurde der 28-Jährige unter anderem auch mit Juventus Turin und der AS Rom in Verbindung gebracht.

+++ 5. Februar, 21:58 Uhr: Arsenal wohl mit Last-Minute-Angebot für Goretzka +++ Leon Goretzka hätte wohl am Deadline Day die Chance gehabt, den FC Bayern zu verlassen. Laut "Bild" unterbreitete der FC Arsenal ein Angebot für den Mittelfeldspieler. Allerdings entschied sich Goretzka für einen Verbleib bis zum Sommer 2026, wenn sein Vertrag ausläuft. Allerdings seien die "Gunners" dem Bericht nach für Goretzka eine Option, falls sie im Sommer erneut bei ihm anfragen würden. Die Premier League dürfte das Wunschziel des Nationalspielers sein.

