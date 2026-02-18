Zuletzt tätigte der FC Bayern einige teure Millionen-Transfers, etwa bei Harry Kane oder Luis Diaz. Doch damit soll jetzt vorerst Schluss sein. Michael Olise (53 Millionen Euro), Luis Díaz (70 Millionen) und Harry Kane (95 Millionen) - in den vergangenen Jahren gab der FC Bayern München große Summen für Neuzugänge aus. Doch laut Uli Hoeneß soll damit vorerst Schluss sein. Gegenüber der "Bild" sagte er: "Wir werden auch im Sommer auf dem Transfermarkt nicht die großen Töne spucken. Das Credo ist: Transfers dürfen nicht dazu führen, dass wir uns verschulden. Da gibt es für mich kein Pardon." ran Fußball Bundesliga auf Joyn: Highlight-Clips und Videos hier streamen Bereits im vergangenen Sommer wurde der Fokus verstärkt darauf gelegt, ein großes Transferminus zu vermeiden. Der FC Bayern gab für Neuzugänge insgesamt 88,80 Millionen Euro aus, nahm aber durch Verkäufe (unter anderem Mathys Tel, Kingsley Coman) 101,70 Millionen ein. Der Gesamtgewinn von knapp 13 Millionen Euro stellte dabei die erste positive Transferbilanz seit der Saison 2018/19 dar.

Bonus-Einnahmen durch Champions League "In dem Moment, in dem wir gemerkt haben, dass unser Festgeldkonto immer kleiner wird, haben wir die Bremse reingehauen", erklärt Hoeneß. "Unsere Transferbilanz ist sehr ausgeglichen, zudem sind wir dabei, den Kader zu verkleinern. Hätten wir alle Spieler verpflichtet, über die wir gesprochen haben, hätten wir heute kein Festgeldkonto mehr und für die Finanzierung Kredite aufnehmen müssen. Genau das war für uns der entscheidende Impuls, 'Nein' zu sagen."

Sportlich läuft die Saison sehr gut. Durch die Erfolge in der Champions-League konnte der FC Bayern zusätzliche Einnahmen erzielen. "Mit sieben Siegen in der Champions League haben wir bereits mehr als 14 Mio. Euro verdient, mit denen wir gar nicht kalkuliert hatten. Aber ob das Festgeldkonto eine Renaissance erlebt, wissen wir erst mit Ablauf des Geschäftsjahres genau", sagt Hoeneß. Auch interessant: Eberl nennt Bedingungen für neuen Neuer-Vertrag - "Komfortable Torwart-Situation"

