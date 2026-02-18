- Anzeige -
FC Bayern München: Verhindert die Finanzlage weitere teure Transfers?

  • Veröffentlicht: 18.02.2026
  • 12:49 Uhr
  • Luis Woppmann
© Oliver Ruhnke

Zuletzt tätigte der FC Bayern einige teure Millionen-Transfers, etwa bei Harry Kane oder Luis Diaz. Doch damit soll jetzt vorerst Schluss sein.

Michael Olise (53 Millionen Euro), Luis Díaz (70 Millionen) und Harry Kane (95 Millionen) - in den vergangenen Jahren gab der FC Bayern München große Summen für Neuzugänge aus. Doch laut Uli Hoeneß soll damit vorerst Schluss sein. Gegenüber der "Bild" sagte er: "Wir werden auch im Sommer auf dem Transfermarkt nicht die großen Töne spucken. Das Credo ist: Transfers dürfen nicht dazu führen, dass wir uns verschulden. Da gibt es für mich kein Pardon."

Bereits im vergangenen Sommer wurde der Fokus verstärkt darauf gelegt, ein großes Transferminus zu vermeiden. Der FC Bayern gab für Neuzugänge insgesamt 88,80 Millionen Euro aus, nahm aber durch Verkäufe (unter anderem Mathys Tel, Kingsley Coman) 101,70 Millionen ein. Der Gesamtgewinn von knapp 13 Millionen Euro stellte dabei die erste positive Transferbilanz seit der Saison 2018/19 dar.

Bonus-Einnahmen durch Champions League

"In dem Moment, in dem wir gemerkt haben, dass unser Festgeldkonto immer kleiner wird, haben wir die Bremse reingehauen", erklärt Hoeneß. "Unsere Transferbilanz ist sehr ausgeglichen, zudem sind wir dabei, den Kader zu verkleinern. Hätten wir alle Spieler verpflichtet, über die wir gesprochen haben, hätten wir heute kein Festgeldkonto mehr und für die Finanzierung Kredite aufnehmen müssen. Genau das war für uns der entscheidende Impuls, 'Nein' zu sagen."

FC Bayern: Harry Kane als Lebensversicherung für den Rekordmeister

Sportlich läuft die Saison sehr gut. Durch die Erfolge in der Champions-League konnte der FC Bayern zusätzliche Einnahmen erzielen. "Mit sieben Siegen in der Champions League haben wir bereits mehr als 14 Mio. Euro verdient, mit denen wir gar nicht kalkuliert hatten. Aber ob das Festgeldkonto eine Renaissance erlebt, wissen wir erst mit Ablauf des Geschäftsjahres genau", sagt Hoeneß.

Auch interessant: Eberl nennt Bedingungen für neuen Neuer-Vertrag - "Komfortable Torwart-Situation"

FC Bayern: Bewusste Chancen für Karl und Co.

Für ihn sei aber vor allem wichtig, den Kader klein zu halten und mit den vorhandenen Spielern zu planen: "Wir haben unseren Jungs bewusst Chancen gegeben. Hätten wir mehr Spieler geholt, wäre der Trainer verpflichtet gewesen, sie auch einzusetzen. Aber dann spielt kein Karl, vielleicht kein Stanisic oder kein Pavlovic", so der Ehrenpräsident.

Zusätzlich stehe vor allem im Fokus, auslaufende Verträge vorzeitig zu verlängern. Mit Jamal Musiala (bis 2030), Joshua Kimmich (bis 2029), Alphonso Davies (bis 2030) und kürzlich Dayot Upamecano (bis 2030) hat der FC Bayern bereits mehrere Leistungsträger mit neuen Arbeitspapieren ausgestattet.

Im Hinblick auf eine Verlängerung mit Harry Kane sagt Hoeneß: "Ja, das würde ich ganz klar machen. Harry ist ein Glücksfall für uns. Weil seine Ausstiegsklausel für Sommer 2026 ausgelaufen ist und sein Vertrag nun bis Sommer 2027 gilt, haben wir aktuell aber keinen Druck."

