Beim Bundesliga-Auftaktspiel gegen den SV Werder Bremen stand Leon Goretzka überraschend in der Startelf. Und das nach einer für ihn frustrierenden Vorbereitung. Er gibt seinem Trainer Rätsel auf - im positiven Sinne. Von Kai Esser Die Fans des FC Bayern München, die am Freitag den Bundesliga-Auftakt beim SV Werder Bremen verfolgten, staunten nicht schlecht. Nicht nur, dass Leon Goretzka überhaupt in der Startelf auftauchte. Rund zweieinhalb Stunden später staunten sie weiter, noch immer oder sogar mehr, als Goretzka eine blitzsaubere Leistung im Mittelfeld abgeliefert hatte. Er verdrängte Konrad Laimer überraschend aus der Startelf, der ihn in Minute 79 ersetzte.

Leon Goretzka beim FC Bayern München: Aufpasser und Aufzupassender Doch wie kam es dazu? Eigentlich war Laimer nach der Vorbereitung gesetzt. "Leon brauchen wir für die Größe heute", hatte Trainer Thomas Tuchel vor dem Spiel erklärt. "Werder ist eine sehr große Mannschaft und für Flanken, Standards und lange Bälle haben wir uns heute für mehr Größe entschieden im Vergleich zu Konrad Laimer." Doch waren es wirklich nur Goretzkas neun Zentimeter Vorsprung bei der Körpergröße, die ihn in die Startelf spülten? Zweifelhaft, offenbarten die Bayern schließlich beim Supercup-Spiel gegen RB Leipzig (0:3) teilweise Lücken im Mittelfeld, die so groß waren, dass man sie im teuren München als Wohnraum hätte vermieten können. Das lag natürlich auch an der fehlenden Abstimmung zwischen Laimer und dem gesetzten Joshua Kimmich. Die vier Wochen Vorbereitung waren ganz offensichtlich zu wenig - nicht nur für Fein- sondern auch für Grobtuning. Kimmich, selbst zuletzt bei Experten, Fans und wohl auch dem ein oder anderen Verantwortlichen in der Kritik, stärkte seinem Partner in Crime den Rücken. "Generell weiß ich, was ich an Leon habe und er weiß, was er an mir hat." Die Leistung in Bremen war das Spiegelbild der Traumvorstellung vieler Bayern-Fans. Der eine gibt sich etwas offensiver, der andere sichert ab - und das im stetigen Wechsel. Zugegebenermaßen waren sowohl Goretzka als auch Kimmich gegen Bremen besonders auf ihre defensiven Aufgaben fokussiert. Womöglich auch, weil Tuchel zuletzt nicht müde wurde, die Verpflichtung einer "Holding Six" - einem ausschließlich defensiv denkenden zentralen Mittelfeldspieler - bei den Bayern-Bossen einzufordern. Kimmich und Goretzka spielten so, als wollten sie Tuchel beweisen, dass sie sehr wohl Sechser sind - und wenn unbedingt gewünscht auch "Holding"-Sechser.

FC Bayern München: Tuchel lobt Goretzka - und wiegelt Transfer-Thema ab Auch deshalb gab es ein Sonderlob nach dem Spiel. "Wenn wir angreifen, dürfen wir nicht zu offensiv werden, sondern auch schauen, dass wir den Rest vom Feld gut besetzen", stellte Tuchel nach Abpfiff fest. "Kimmich und Goretzka haben heute gut aufeinander aufgepasst." Die Begrifflichkeit "aufeinander aufpassen" klingt beinahe schon ein wenig kitschig, aber es war der Schlüssel zum Erfolg in Bremen. Und es ist das, was konfus wirkenden Bayern in der vergangenen Rückrunde oft fehlte.

Ganz andere Töne vom Hauptübungsleiter als noch in der Vorbereitung. "Da ist auch noch Luft nach oben", sagte Tuchel nach der Rückreise aus Asien, als Goretzka mutmaßlich seinen Stammplatz verlor. Brauchen die Bayern jetzt also doch keine neue "Holding Six" mehr? "Das kommentiere ich nicht", erklärte der Cheftrainer, auf einmal kurz angebunden. "Der Kader genügt jedenfalls, um Spiele zu gewinnen." Quod erat demonstrandum - was zu beweisen war.

FC Bayern München: Werder Bremen "kein Gradmesser" Allerdings wird es der FC Bayern mit qualitativ besseren Gegnern als Werder zu tun bekommen. "Ich glaube, dass Werder kein Gradmesser war an diesem 1. Spieltag", stellte ran-Kommentator Wolff Fuss fest. "Die Probleme, die die Bayern haben, sind noch nicht aus der Welt. Dafür sind sie zu kleinteilig." Das am Ende verdiente 4:0 erzählte tatsächlich nicht die ganze Geschichte des Spiels. Das Abseitstor von Niclas Füllkrug hätte nach neun Minuten eine andere Dynamik in die Partie gebracht, auch nach der Pause hatte Werder einige gute Chancen. Ganz so stabil war das Bayern-Konstrukt dann doch noch nicht - und das trotz der "Doppel-Holding-Six" aus Goretzka und Kimmich. "Es wird noch Spiele geben, wo man merken wird, dass da schon noch etwas gärt", fuhr Fuss fort. Am dritten Spieltag reisen die Bayern zu Angstgegner Borussia Mönchengladbach, danach kommt mit Bayer Leverkusen die aktuell wohl spannendste Bundesliga-Mannschaft nach München. Anschließend steht der erste Spieltag der Champions League an.

