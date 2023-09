In den Testspielen im Sommer kam Goretzka kaum zum Zug, sogar über einen Abschied wurde gemunkelt. Doch statt zu schmollen oder sich seinem sportlichen Schicksal zu ergeben, ging der Mittelfeldspieler in die Offensive.

Leon Goretzka war beim FC Bayern München vor Saisonbeginn das fünfte Rad am Wagen, inzwischen sitzt er wieder in der ersten Reihe. Dazu trägt nicht nur das Verletzungspech der Bayern bei, auch Goretzka selbst macht sich immer unverzichtbarer. Ein Kommentar.

Anders aber Goretzka. Er arbeitete hart, trainierte fleißig und ließ Tuchel zum Saisonstart keine andere Wahl, als ihn in die Startelf zu befördern - etwas, das nach der Vorbereitung nicht zu erahnen war. So verhält sich ein echter Profi.

Leon Goretzkas neues Standing bei den Bayern

In Münster legte er dann eine Qualität an den Tag, die in jeder Mannschaft wichtig ist. Er fügte sich aufgrund der Verletzungsprobleme im Kader in eine ihm fremde Rolle, adaptierte sich und führte den Job aus. Damit sendete er ein deutliches Signal an Tuchel: Egal, wo du mich brauchst, ich bin da.

"Das Wichtigste war, dass Nous und er das angenommen haben, ohne mit der Wimper zu zucken", bilanzierte Tuchel. Goretzka hat sich über die vergangenen Wochen einen neuen Stellenwert im Team erarbeitet. Vom fünften Rad am Wagen zum Allradantrieb.

Dabei geht es auch gar nicht darum, dass der 28-Jährige gegen höchstens drittklassige Offensivspieler antrat - bei allem Respekt für Preußen Münster - sondern um den Willen, der Mannschaft helfen zu wollen. Egal wo, egal wie.