FC Bayern München: Thomas Tuchel adelt Frans Krätzig: "Das wird was"

Leon Goretzka

Auch bei ihm sorgen die Verletzten dafür, dass er in der Abwehr ran muss. Hat in der Innenverteidigung gegen harmlose Gastgeber ebenfalls nicht viel zu tun. Ist deshalb immer öfter weiter vorne zu finden und bereitet das 2:0 in der 40. Minute sehenswert vor. Lässt auch in der Folgezeit hinten nichts anbrennen. Ist ja in erster Linie seine Aufgabe. ran-Note: 2 © Nordphoto