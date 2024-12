Obwohl der Mittelfeldspieler eigentlich keine große sportliche Perspektive mehr in München haben soll, stand er aufgrund einiger Ausfälle zuletzt sogar wieder mehrere Male in der Startelf der Bayern. Allerdings könnte sich das nach der Genesung von Aleksandar Pavlovic wieder ändern.

Beim FC Bayern München deutet sich wohl ein Verbleib von Leon Goretzka bis zumindest zum Sommer 2025 an.

Wie es im Bericht heißt, ist Goretzka weiterhin motiviert und wird von Trainer Vincent Kompany geschätzt. Sein Vertrag in München läuft noch bis zum Sommer 2026.

"Leon hat sehr hart gearbeitet. Er hat auf seine Chance gewartet. Und diese Geschichte ist schön", adelte Kompany Goretzka zuletzt nach dessen Rückkehr in die Bayern-Startelf. Trotz des Lobes ist es unwahrscheinlich, dass sich an Goretzkas Rolle in der Mittelfeldhierarchie des Rekordmeisters hinter Joshua Kimmich, Pavlovic, Joao Palhinha und Konrad Laimer noch etwas ändert.