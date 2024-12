Das Comeback von Aleksandar Pavlovic beim FC Bayern erschwert die Situation von Leon Goretzka in München und könnte mittelfristig endgültig zum Abschied führen.

Von Tobias Wiltschek

War dieser Wechsel bereits ein Fingerzeig in Richtung Zukunft?

Im DFB-Pokal-Spiel am Dienstag gegen Bayer Leverkusen hatte Bayern-Trainer Vincent Kompany Aleksandar Pavlovic für die Schlussviertelstunde eingewechselt.

Den Platz verlassen musste Leon Goretzka.

Während der 20 Jahre alte Hoffnungsträger im defensiven Mittelfeld nach seinem Schlüsselbeinbruch Mitte Oktober ein überraschend schnelles Comeback feierte, könnte die Auswechslung für Goretzka endgültig der Anfang vom Ende seiner Zeit in München bedeuten.

In der Bundesliga gegen St. Pauli, den FC Augsburg und Borussia Dortmund sowie in der Champions League gegen Paris Saint-Germain stand Goretzka in der Startelf.

Ein Qualitätsverlust auf der Doppelsechs, wo der 29-Jährige zusammen mit Joshua Kimmich agierte, war in den Partien ohne Pavlovic nicht zu erkennen. Auch Kompany lobte den 57-maligen Nationalspieler als "totalen Profi", der "auch in der schwierigen Zeit gemacht hat, was er machen soll".

Die schwierige Zeit, das waren die Spiele, in denen Goretzka außen vor war und nicht an Pavlovic vorbeikam.