Neuer: Sehr positiv. Natürlich gibt es Dellen, wenn man so ein Spiel wie in Rotterdam sieht. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir das auch wieder glattbügeln können. Wir haben die Möglichkeit mit den zwei Spielen gegen Celtic uns durchzusetzen und weiterzukommen. Ansonsten ist es in der Liga sehr gut für uns gelaufen.

Manuel Neuer: Ich bin sehr zufrieden. Natürlich ist es nicht leicht gegen solche Mannschaften, die eher defensiv eingestellt sind, dieses Durchkommen zu schaffen. Wir waren sehr geduldig und haben ein bisschen die Schlagzahl in der zweiten Halbzeit erhöht und auch die Situation zu den Elfmetern erzwungen. Und ich glaube, dass wir mehr Möglichkeiten hatten, auch in der zweiten Halbzeit. Und gerade defensiv muss man sagen, dass wir sehr gute Arbeit geleistet haben.

ran: Kan man von der Woche der Wahrheit oder Wochen der Wahrheit sprechen angesichts des Programms mit Celtic, Leverkusen und danach noch Frankfurt und Stuttgart?

Neuer: Ja. Es ist natürlich ganz wichtig für uns weiterzukommen. Jetzt bei den Spielen in der Champions League und in Leverkusen. Im Pokal (0:1, Anm. d. Red.) sind wir in Unterzahl geraten und dann wurde es natürlich schwierig für uns. Und in der Bundesliga (1:1, Anm. d. Red.) war es so, dass wir die bessere Mannschaft fahren und uns leider nicht belohnt haben. Ich glaube, wenn wir nochmal die bessere Mannschaft sind, dann wird sich das auch irgendwann drehen und dann werden wir dieses Spiel gewinnen.

ran: Wie groß ist Ihre Vorfreude auf das Spiel bei Celtic Glasgow, nachdem Sie 2017 beim letzten Duell verletzungsbedingt nicht dabei sein konnten?

Neuer: Ja, ich freue mich auf den Celtic Park, ich freue mich auf die Fans und ich freue mich auch, mit unserer Mannschaft dort anzutreten. Das wird ein ganz besonderes Spiel für uns.