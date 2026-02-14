FC Bayern München: Manuel Neuer verletzt - Diagnose steht fest

Bitterer Rückschlag für den FC Bayern: Torhüter Manuel Neuer hat sich beim Spiel bei Werder Bremen einen Muskelfaserriss zugezogen und fällt vorerst aus. Der FC Bayern hat für den 3:0-Sieg beim SV Werder Bremen einen hohen Preis gezahlt. Wie die Münchner auf ihrer Website bekannt gaben, hat sich Torhüter Manuel Neuer einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen. Der Klub machte jedoch keine Angaben bezüglich einer möglichen Ausfallzeit.

Damit droht der 39-Jährige wohl nicht nur das Spiel gegen Eintracht Frankfurt (21. Februar), sondern womöglich auch das Top-Spiel bei Borussia Dortmund (28. Februar) zu verpassen. Neuer wurde beim Sieg in Bremen zur Pause durch Jonas Urbig ersetzt, der den Routinier auch in den kommenden Wochen vertreten wird.

VIDEO: FC Bayern: Elfmeter-Entscheidung entfacht nächste Diskussion

