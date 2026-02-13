- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga

Bundesliga - Dank Kane-Doppelpack: FC Bayern siegt locker in Bremen - Sorgen um Neuer

  • Aktualisiert: 15.02.2026
  • 10:23 Uhr
  • SID
Harry Kane
Harry Kane© DeFodi Images

Der FC Bayern München hat am 22. Spieltag der Bundesliga einen souveränen 3:0 (2:0)-Auswärtssieg in Bremen eingefahren.

Kane trifft doppelt, Pflicht erfüllt: Bayern München hat seine Spitzenposition in der Bundesliga dank eines Doppelpacks von Starstürmer Harry Kane locker verteidigt.

Der deutsche Rekordmeister gewann bei Werder Bremen nach einer hoch effizienten Vorstellung mit 3:0 (2:0) - und baute damit eine stolze Serie im Nord-Süd-Klassiker aus. Der ungefährdete Erfolg an der Weser war der 16. Ligasieg in Bremen hintereinander.

Zum Spieler des Spiels avancierte einmal mehr Kane mit seinen Saisontoren 25 und 26. Zunächst traf der Engländer per Foulelfmeter (22.), drei Minuten später erzielte er das 2:0. Leon Goretzka stellte in der zweiten Halbzeit auf 3:0 (70.).

- Anzeige -
- Anzeige -

Schrecksekunde: Neuer muss zur Pause raus

Eine Schrecksekunde erlebten die Bayern-Fans beim Wiederanpfiff nach der Halbzeitpause, als Manuel Neuer nicht ins Tor zurückkehrte und stattdessen Jonas Urbig kam. Es sollte sich beim 2014-Weltmeister allerdings nur um leichte Wadenprobleme und eine Vorsichtsmaßnahme handeln.

Bei Neuer, der die zweite Hälfte von der Ersatzbank aus verfolgte, sei es "nicht schlimmer", sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund bei "Sky".

- Anzeige -
- Anzeige -

FC Bayern: Neuer-Aus beim DFB - Wie geht es bei Bayern weiter?

Während das Team von Trainer Vincent Kompany bei Temperaturen um den Gefrierpunkt nicht mehr als nötig investierte, um den Dortmunder Angriff auf die Tabellenspitze (4:0 gegen Mainz) locker zu parieren, zeigte Werder vor 41.800 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion einen über weite Strecken beherzten Auftritt.

Beim Heimdebüt von Trainer Daniel Thioune fehlte es jedoch einmal mehr an der nötigen Kaltschnäuzigkeit. Die Grün-Weißen warten nunmehr seit zwölf Spielen auf einen Dreier und schweben auf dem Relegationsplatz in höchster Abstiegsgefahr.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Kanes Doppelpack bringt die Bayern auf Kurs

"Die Kapelle aufzuhalten - da kommt was auf uns zu", sagte Thioune vor der Partie und stellte klar: "Wenn man die Chance hat, gegen die Bayern zu spielen, sollte man die beste Version von sich selbst sein."

Dieses Vorhaben gelang, allerdings zunächst nur 15 Minuten. Denn einem engagierten Start mit einem ersten Abschluss von Romano Schmid aus der Distanz (4.) und Gefahr durch Felix Agu, der nur knapp an einer flachen Hereingabe von Cameron Puertas vorbeirutschte (6.) folgte ein "Doppelfehler" von Senne Lynen.

FC Bayern: VAR-Diskussion? Kompany äußert klare Meinung

Erst fuhr der Belgier ungestüm gegen den nach innen dribbelnden Karl das Bein aus - Kane verwandelte den nach VAR-Überprüfung fälligen Strafstoß sicher. Dann missglückte ein Befreiungsschlag Lynens und landete über das Bein Goretzkas und Luis Diaz zentral bei Kane. Auch hier blieb der Engländer cool, blickte kurz nach oben und verwandelte überlegt aus rund 20 Metern ins rechte untere Toreck.

Werder zeigte sich von dem Doppelschlag aber keineswegs geschockt, suchte weiter den Weg nach vorn und hatte mit Justin Njinmah (29., drüber) und Agu (40., knapp vorbei) weitere Chancen. Es fehlte aber - wie so oft in den vergangenen Wochen - an Effizienz. Auch im zweiten Durchgang spielten die Bremer couragiert, in den entscheidenden Momenten mangelte es aber an Cleverness, um den eingewechselten Bayern-Torhüter Urbig zu bezwingen.

Besser machte es auf der anderen Seite Goretzka. Nach feiner Vorarbeit von Alphonso Davies traf der Nationalspieler aus rund 15 Metern - und sorgte so für die Entscheidung.

Auch interessant: FC Bayern München: Dayot Upamecano verlängert Vertrag bis 2030

News und Videos zur Bundesliga

FC Bayern: Bricht Harry Kane den Torjäger-Rekord? Kompany ist es egal!

  • Video
  • 01:35 Min
  • Ab 0

FC Bayern: Goretzka-Unruhe? Kompany setzt ihn auf null zurück

  • Video
  • 01:52 Min
  • Ab 0
Ransford Königsdörffer wird immer wichtiger für den HSV
News

Spieler des Tages: Ransford Königsdörffer (Hamburger SV)

  • 15.02.2026
  • 10:11 Uhr
Lennart Karl (FC Bayern München) Schlussjubel, jubelt nach dem 0:3 Sieg waehrend des Spiels der Bundesliga zwischen SV Werder Bremen und FC Bayern München, Weserstadion am 14. February 2026 in Brem...
News

Lennart Karl: Gefeiert, verspottet - und doch wieder gelobt

  • 15.02.2026
  • 09:44 Uhr
Matchwinner beim VfB: Ermedin Demirovic
News

VfB feiert Demirovic: "Hat mir den Arsch gerettet"

  • 15.02.2026
  • 06:43 Uhr
Eugen Polanski bedient an der Seitenlinie
News

Polanski "extrem sauer" nach Gladbach-Pleite

  • 15.02.2026
  • 06:42 Uhr
Werder-Trainer Daniel Thioune
News

"Könnte einfacher werden": Thioune versprüht Optimismus

  • 15.02.2026
  • 06:42 Uhr
Union-Trainer Steffen Baumgart
News

Schwierige Phase für Union: "Gefährliche Tabellensituation"

  • 15.02.2026
  • 06:41 Uhr
Ermedin Demirovic (Nr. 9) trifft zum 1:0
News

VfB zurück im Champions-League-Rennen

  • 14.02.2026
  • 20:30 Uhr
08.02.2026, Fußball, 1. FC Köln - RB Leipzig, 1. Fußball Bundesliga, 21. Spieltag, RheinEnergie-STADION, Saison 2025 2026: Fans auf der Südtribüne Südkurve Fan Zuschauer Besucher Fanschal Schriftzu...
News

Köln-Ultras ausgesperrt! FC ohne aktive Fans in Stuttgart

  • 14.02.2026
  • 18:27 Uhr