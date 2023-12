FC Bayern München: Mario Basler teilt heftig gegen Joshua Kimmich aus

Anzeige

Joshua Kimmich wird von zwei Ex-Nationalspielern harsch kritisiert. Mario Basler glaubt sogar, dass Kimmich dem FC Bayern nicht gut tue.

Mario Basler hatte sich schon zuletzt auf Joshua Kimmich eingeschossen. Nun legte der Ex-Nationalspieler im Podcast "Basler ballert" mal wieder nach. Und ließ nach dem 1:5 der Bayern bei Eintracht Frankfurt kein gutes Haar an dem Mittelfeldspieler.

"Ich habe Kimmich schon wochenlang, monatelang kritisiert. Matthäus ist jetzt auch auf den Zug mit aufgesprungen, hat ihn auch sehr, sehr kritisiert. Kimmich, jeder hat ihn wochenlang, monatelang immer wieder reingelobt, auch in die Nationalmannschaft. Aber das ist ein Spieler, der tut Bayern nicht gut", stellte Basler klar.

Am Samstag sei von Kimmichs Chipbällen keiner angekommen, viele Bälle, die Kimmich gespielt habe, seien dann weg gewesen, so Basler, der nicht zu bremsen war. "Wahrscheinlich hat er wieder die meisten Ballkontakte gehabt beim FC Bayern. Vielleicht ist das für ihn so wichtig. Es passiert nichts. Er trabt da immer rum im Mittelfeld. Er ist sehr phlegmatisch in seinen Bewegungen mittlerweile", so Basler.

Er sei gespannt, ob Kimmich am kommenden Spieltag gegen den VfB Stuttgart "wieder rumgurken" dürfe: "Ich hoffe nur, dass dann Musiala und Goretzka oder Goretzka und Laimer auf der Position spielen. Ich glaube, Bayern tut sich keinen Gefallen, wenn sie weiter an Kimmich festhalten."