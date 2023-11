FC Bayern München: Marketingvorstand Andreas Jung verlängert Vertrag nicht

Anzeige

Beim FC Bayern München wird ein Posten frei. Marketingvorstand Andreas Jung verlängert seinen Vertrag nicht.

Entscheidung beim FC Bayern: Marketingvorstand Andreas Jung verlässt den deutschen Rekordmeister. Das teilten die Münchner am Dienstag in einer Pressemeldung mit. Demnacht hat der 61-Jährige bei der Aufsichtsratssitzung am gestrigen Montag dem Gremium mitgeteilt, dass er seinen im Sommer 2024 auslaufenden Vertrag nicht noch einmal verlängern wird.

27 Jahre lang arbeitete Jung beim FC Bayern, etablierte in dieser Zeit unzählige Partnerschaften mit wichtigen Sponsoren, darunter die Deutsche Telekom, Audi, Allianz und adidas.

"Schon heute, acht Monate vor dem Ende seiner Tätigkeit für den FC Bayern, möchte ich mich im Namen des gesamten Vereins von ganzem Herzen bei Andreas Jung bedanken. Er verantwortet seit 1996 unser Sponsoring und formte den Verein in dieser Zeit zu Europas Spitzenreiter im Bereich der Vermarktung. Ohne diese Einnahmen hätten wir uns nicht ganz oben im europäischen Fußball etablieren können", äußerte sich Präsident Herbert Hainer.

Und weiter: "Er organisierte zudem hunderte von Events, von Meisterfeiern bis hin zu den Finals der Champions League. Sein Einsatz, seine Innovationskraft und seine Loyalität sind herausragend, außerdem schätzen wir ihn alle menschlich für seine Verlässlichkeit, seine Geradlinigkeit und seinen offenen, immer freundlichen Charakter. Er wird bei 'seinem' FC Bayern stets willkommen sein.“