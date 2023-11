FC Bayern München - Trotz "letzter Rille": Darum verzichtet Tuchel auf Campus-Spieler

Diese Rückendeckung für den nach der Pokalpleite in Saarbrücken hart kritisierten Chefcoach setzte sich auch in den Reden von Präsident Herbert Hainer und Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen fort.

So endete für Tuchel ein Wochenende äußerst positiv, was zumindest aus seiner Sicht nicht besonders gut begonnen hatte. "Ich hatte den ganzen Tag kein gutes Gefühl, habe aber trotzdem versucht, nicht drüber zu sprechen", erzählte er nach dem 4:2 am Samstagnachmittag über Aufsteiger Heidenheim.

Giovanni Reyna Der US-Amerikaner ist in der laufenden Hinrunde in Dortmund weiterhin nur Ergänzungsspieler. Entsprechend könnte Giovanni Reyna vielleicht eine Veränderung gut tun. Sein Vertrag beim BVB läuft noch bis 2025. Bereits im Sommer 2023 wurde über eine mögliche Leihe des 20-Jährigen spekuliert, der zuletzt auch immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde.

Abdoulaye Kamara Zwar hat der Franzose Abdoulaye Kamara noch keine Pflichtspielminute für die erste Mannschaft von Borussia Dortmund absolviert, dennoch zieht er hochrangige Interessenten auf sich. Wie "L'Equipe" bereits im August berichtete, soll Juventus den 19-Jährigen im Blick haben. Der BVB will sein Talent jedoch nicht abgeben. Aktuell kommt er in der U23 in der 3. Liga zum Einsatz.

Thomas Meunier Obwohl Thomas Meunier beim BVB keine Rolle mehr spielt, kam es im Sommer 2023 zu keinem Abgang des Belgiers. Die Trennung könnte nun wohl im Januar 2024 vollzogen werden, nachdem er im Sommer unter anderem mit einer Rückkehr in seine Heimat zum FC Brügge in Verbindung gebracht wurde. Meuniers Vertrag in Dortmund läuft noch bis zum 30. Juni 2024.

"Er spielt jedes Spiel 90 Minuten seit Monaten, auch mit der Nationalmannschaft, er ist einfach müde", meinte Freund: "Er ist ein bisschen am Limit und da passieren so Unkonzentriertheiten, ich glaube das ist irgendwie auch menschlich."

So erklärte auch Sportdirektor Christoph Freund das defensive Chaos nach der unvermeidbaren Auswechslung des trotz langer Verletzung erneut überzeugenden Dayot Upamecano. "Wir haben einige angeschlagene Spieler, der Kader ist schon eher dünn. Das war schon ein bisschen am letzten Rad, das hat man schon auch gesehen. Es war sicher nicht die erste Elf auf dem Platz", sagte der Österreicher.

Insgesamt allerdings sind die Alternativen aufgrund der anhaltenden Verletzungsprobleme äußerst rar, am Samstag waren erneut nur sechs Feldspieler auf der Bank. Und in der Anfangsformation standen der eigentlich schon ausgemusterte Bouna Sarr (erstmals seit April 2021) sowie der 19-jährige Aleksandar Pavlovic, der als Sechser ein sehr ordentliches Startelf-Debüt gab.

Weiter im Kader Im weiteren Kader befinden sich noch mehr DFB-Juwelen. Zum Beispiel Shootingstar Assan Ouedraogo, der in der laufenden Saison mittlerweile elf Zweitliga-Partien für den FC Schalke 04 zu Buche stehen hat. Zudem steht Farid Alfa-Ruprecht im Kader. Der 17-Jährige wechselte 2022 vom Hamburger SV zu Manchester City in die U18.

David Odogu Ein Teil des Innenverteidiger-Duos gegen Mexiko bildete David Odogu. Der Defensiv-Mann ist unumstrittener Stammspieler in der Abwehr von Wolfsburgs U19 und mit 1,91 Metern eine Kante in der Zentrale. Sein Debüt für Deutschlands U17 gab Odogu im Oktober vergangenen Jahres, seitdem stehen fünf Länderspiele zu Buche.

U17-Weltmeisterschaft: Die deutschen Youngsters Die deutsche U17-Fußball-Nationalmannschaft tritt derzeit bei der Weltmeisterschaft in Indonesien an. Das erste Gruppenspiel gewann das Team von Coach Christian Wück mit 3:1 gegen Mexiko. ran wirft einen Blick auf die Stars von Morgen.

FC Bayern: Reserve nur Mittelmaß, Nachwuchs enttäuscht

Andererseits ist die FCB-Reserve als 10. der Regionalliga Bayern derzeit sogar in der Viertklassigkeit nur Mittelmaß. Und auch im Nachwuchs bietet sich wenig an: In den aktuellen Kadern der U19 sowie U18 des DFB steht kein einziges Bayern-Talent und die A-Junioren sind momentan nur Sechster von 14 Teams in der U19-Bundesliga.

Auch wenn die Forderungen der Mitglieder und auch von Herbert Hainer nach mehr Spielern aus dem Campus eindeutig waren („Wir brauchen wieder mehr Statement-Spieler made by Bayern“), so wird sich daher an der angespannten Personallage mindestens bis zur Winterpause wenig ändern.