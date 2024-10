Joao Palhinha kam in Frankfurt nur zu einem Kurzeinsatz. Die Personalie bleibt ein Dauerthema beim FC Bayern München. Denn der Portugiese befindet sich in einem Teufelskreis. Von Andreas Reiners Ein paar Minuten waren es nur. Mal wieder. Weshalb die Situation beim FC Bayern München für Joao Palhinha frustrierend bleibt. Wird der Portugiese zum sündhaft teuren Missverständnis? Immerhin haben die Bayern rund 50 Millionen Euro für den Mittelfeldmann gezahlt. Allerdings kommt der 29-Jährige nur zu Kurzeinsätzen, in sechs Pflichtspielen stand er nur beim 6:1 bei Holstein Kiel von Anfang an auf dem Platz. Jetzt beim 3:3 in Frankfurt waren es rund sechs Minuten. Er sollte mit seiner Einwechslung in der Nachspielzeit helfen, das 3:2 abzusichern. Was den Bayern bekanntlich nicht gelang.

Joao Palhinha: Rätselhafte Rolle Palhinhas Rolle bleibt dabei auf den ersten Blick rätselhaft, wenn man bedenkt, dass die Bayern ihn gleich zweimal wollten, zunächst im vergangenen Sommer, als der Deal am Deadline Day platzte, und schließlich im Sommer, als der Wechsel final über die Bühne ging. FC Bayern redet sich Defensive schön So viel Beharrlichkeit, um sich einen Edelreservisten zu leisten? "In meiner Heimat gibt es ein Sprichwort: Manchmal kommt ein Zug nicht zweimal vorbei. Aber in diesem Fall kam der Zug zum zweiten Mal – und die Türen gingen wieder auf", sagte Palhinha im Interview im Klub-Magazin: "Das alles hat mir noch mal gezeigt, was für ein besonderer Klub der FC Bayern ist – und dass man in München wirklich an mich glaubt." Doch wie groß ist der Glaube wirklich? "Ich gehe davon aus, dass er noch eine tragende Rolle bekommen wird. Eine Saison ist lang und er muss sich erstmal an das Spiel des FC Bayern gewöhnen“, sagte der Ex-Münchner Markus Babbel in der ran Bundesliga Webshow.

Joao Palhinha: "Das Bayern-Spiel noch nicht zu 100 Prozent verinnerlicht" In den Spielen, wo er von Beginn an gespielt habe, seien schon Situationen dabei gewesen, wo er die falsche Entscheidung getroffen habe, so Babbel. "Er hat das Bayern-Spiel noch nicht zu 100 Prozent verinnerlicht." Was auch daran liegen kann, dass der Portugiese einfach eine etwas längere Eingewöhnungszeit benötigt. Stimmen zu Eintracht vs. FC Bayern Palhinha ist außerdem die "Holding Six", die sich Kompanys Vorgänger Thomas Tuchel immer sehnlichst gewünscht hatte. Die defensive Variante eines Sechsers, die den offensiveren Mittelfeld-Kollegen den Rücken freihält. Er bringt den Bayern im Mittelfeld dadurch mehr taktische Variationen, von denen Kompany aber kaum Gebrauch gemacht hat. Denn unter dem Bayern-Coach haben sich Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic als spielstarke Strippenzieher festgespielt. Überzeugen dazu formstark in ihren Rollen, die für das auf offensives Gegenpressing ausgerichtete System für den Trainer aktuell die Idealbesetzung sind.

Didi Hamann vs. FC Bayern München: Die Chronologie der Dauerfehde 1 / 17 © 2023 imago Hamanns Dauerzwist mit dem FC Bayern München

Die Dauerfehde zwischen TV-Experte Dietmar Hamann und dem FC Bayern München hat in dieser Saison schon fast Kult-Status erreicht. Auch in der Vergangenheit gab es Beef - ran wirft einen Blick in die Historie. © Team 2 Hamanns Faulheits-Vorwurf

Didi Hamann kann es nicht lassen. Nach der erneuten Verletzung von Kingsley Coman beim 2:0 gegen Köln wähnte der "Sky"-Experte die Ursache für die Anfälligkeit im Training. "Irgendwas stimmt da nicht. Mein Gefühl ist, dass die zu wenig trainieren. Das habe ich auch gehört", so der Bayern-Kritiker Nummer eins... © 2024 imago Hamanns Faulheits-Vorwurf

Thomas Tuchel staunte nicht schlecht, als er auf der anschließenden Pressekonferenz damit konfrontiert wurde. "Kann ich nicht drauf antworten. Aber Didi weiß es natürlich", konterte der Trainer süffisant. Pressesprecher Dieter Nickles mischte sich prompt ein: "Vielleicht kommen wir davon ab, immer Bewertungen von Außen sofort beantworten zu müssen." Immerhin haben Tuchel und der TV-Experte eine Vorgeschichte.. © 2023 imago "Größtes Missverständnis seit Klinsmann"

Die vielleicht schmerzhafteste Watsch'n bislang: Hamann bezeichnete den FCB-Trainer Anfang des Jahres "als größtes Missverständnis seit Jürgen Klinsmann". Grund war ein Fanclub-Besuch Tuchels, bei dem der Coach mit einem zukünftigen Engagement im Ausland geliebäugelt hatte. Er schwärmte von der spanischen Liga, just zu dem Zeitpunkt, als Xavi seinen Abschied vom FC Barcelona angekündigt hatte. © 2023 imago "Größtes Missverständnis seit Klinsmann"

"Dann setzt sich der da hin und redet über Xavi, über die Nachfolge und dass er gerne mal in Barcelona oder Spanien trainieren würde. Das ist eine Frechheit", polterte Hamann bei "Sky 90". Tuchel sei ein intelligenter Mann, dem so etwas nicht so einfach herausrutsche. © 2024 imago "Größtes Missverständnis seit Klinsmann"

Problem: In dieser Deutlichkeit hatte Tuchel das überhaupt nicht formuliert, weshalb sich der FC Bayern zu einer öffentlichen Stellungnahme gezwungen sah. Ohne Hamann namentlich zu erwähnen, beklagten die Bayern die "unsachlichen, gegen unseren Trainer gerichteten Aussagen, die immer aus derselben Ecke kommen". Dies werde man nicht mehr akzeptieren. © 2024 imago Tuchel nimmt Hamann-Entschuldigung nicht an

Hamann ruderte zurück, entschuldigte sich bei Tuchel, der sich jedoch unversöhnlich zeigte. "Die Dinge, die bei meinem Fanclub-Besuch passiert sind, wurden völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Es wurden bewusst Aussagen getroffen, die nicht wahr sind", so Tuchel am Rande des 3:1 der Bayern gegen Gladbach. Die Entschuldigung nehme er Hamann nicht ab. © 2024 Getty Images Tuchels vorzeitiger Bayern-Abschied schon früh fix

Wenige Wochen darauf war das Aus von Tuchel zum Saisonende jedoch beschlossene Sache - ein Jahr vor Vertragsende. Allerdings wurde die Trennung mit dem unbefriedigenden sportlichen Trend erklärt. Hamann dürfte sich dennoch bestätigt fühlen. © 2016 imago 2015: "Märchenerzähler" Hamann als Guardiola-Orakel

Dass Hamann den FC Bayern derart aus der Reserve locken kann, liegt womöglich daran, dass seine – zugegeben – oft unsachliche Kritik in der Vergangenheit häufig ins Schwarze getroffen hat. Ein Blick zurück: Es begann in der Saison 2014/15, als Hamann als Experte bei "Sky" anheuerte. Im Mai 2015 prophezeite der England-Kenner, Bayern-Trainer Pep Guardiola würde zu Manchester City gehen. © 2016 imago 2015: "Märchenerzähler" Hamann als Guardiola-Orakel

Der damalige Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge bezeichnete Hamann daraufhin als "Märchenerzähler", und zwar "an zweiter Stelle gleich hinter den Gebrüdern Grimm". Die Bayern wollten den 2016 auslaufenden Vertrag mit Guardiola verlängern, doch der Spanier wechselte tatsächlich nach Manchester. Spätestens seitdem fürchtet man den unbequemen Experten an der Säbener Straße. © 2018 imago Herbst 2018: Maulwurf-Gate

Niko Kovac war erst wenige Monate im Amt und stand schon in der Kritik. Immer wieder sickerten Interna an die Öffentlichkeit. Hamann forderte die Bayern-Bosse auf, den Trainer zu stärken: "Umso länger das nicht passiert, bekomme ich den Eindruck, dass der Führung das, was im Moment passiert, gar nicht ungelegen ist." Ein Jahr später flog Kovac raus, Co-Trainer Hansi Flick übernahm und gewann das Triple. © 2019 imago 2019: Hamanns Lewi-Irrtum

Hamann glaubte, dass Robert Lewandowski "zum Problem für Bayern" werden könnte und brandmarkte ihn kurzerhand als "Einzelgänger". Auch wenn sich Hamann mit seiner Einschätzung hier täuschen sollte, provozierte er eine Reaktion der Bayern. Der damalige Sportvorstand Hasan Salihamidzic konterte: "Ich glaube nicht, dass Robert Lewandowski für Bayern München ein Problem ist, sondern Didi Hamann ist ein Problem für Sky." © 2019 imago 2019: Hamann der "Allesbesserwisser"

Der damalige Präsident Uli Hoeneß legte bei "Sport1" nach: "Er spielt sich so auf, als wäre er der Messias der Fußball-Kommentatoren – der Allesbesserwisser. (...) Er hat mal in der 5. Liga als Trainer gearbeitet und ist nach kürzester Zeit rausgeflogen. Jetzt meint er, dass er besser ist als Guardiola und Ancelotti zusammen. Das ist einfach nicht okay." © 2019 imago 2019: Hamann der "Allesbesserwisser"

Hamann warf Hoeneß daraufhin Spielplatz-Gehabe vor. "Mir scheint, dass die Bayern Kritik persönlich nehmen und nicht auf der fachlichen Ebene diskutieren wollen. Ich will mich nicht auf dieses Level begeben", schickte der Vize-Weltmeister von 2002 zurück. © 2023 imago 2023: FC Bayern Disziplinlos

In der vergangenen Saison beklagte Hamann fehlende Disziplin beim FC Bayern. "Neuer fährt Ski im Risiko-Gebiet, Gnabry fliegt zur Modenschau, Sane macht sich nichts aus Pünktlichkeit und seit letzter Woche ist der Trainer auch in diesem illustren Kreis der Disziplinlosen", schrieb er in seiner "Sky"-Kolumne. Grund: Julian Nagelsmann hatte sich abfällig über die Schiedsrichter geäußert. © 2023 imago 2023: FC Bayern Disziplinlos

Und wieder reagierten die Bayern in Person von Salihamidzic dünnhäutig auf die Kritik. Trotzdem flog Nagelsmann kurz darauf. Ein gefundenes Fressen für den Experten, der wenig später sowohl Brazzos Zukunft als auch die von Vorstandsboss Oliver Kahn in Frage stellte. Wenige Wochen später trennten sich die Bayern von ihrem Führungsduo – und Hamann hatte irgendwie wieder recht. © 2023 imago Didi vs. FCB - to be continued

Hamann ist für die Bayern längst der nervige Finger in der Wunde. Genau deshalb sorgt die jüngste Kritik sicher wieder für Stirnrunzeln an der Säbener Straße. "Wie so oft in dieser Saison haben die Bayern nicht gut gespielt, aber gewonnen", so Hamann nach dem 3:1 gegen Gladbach: "Ob das Pferd höher springen kann als es muss, werden wir sehen." Der Orakel-Experte scheint seine Zweifel zu haben.

Trotzdem findet Babbel die Verpflichtung Palhinhas richtig und wichtig. "Wenn Kimmich oder Pavlovic etwas passiert, dann ist man heilfroh, wenn man so einen Mann in der Hinterhand hat", so Babbel. Auch Bayerns Sportvorstand Max Eberl ist sich sicher, dass Palhinha noch "extrem wichtig für uns wird. Es kommen Formkrisen, es kommen Sperren. Wir brauchen Joao.“ Und Trainer Vincent Kompany betonte noch in der vergangenen Woche: "Es ist sicher, dass Palhinha in Zukunft spielen wird und auch eine große Rolle für uns einnehmen wird." Was mit der begrenzten Spielzeit aber nicht einfacher wird, weil er so nur schwer seinen Rhythmus findet. Ein Teufelskreis. Und auch wenn Palhinha selbst betont, dass es an ihm sei, "Verantwortung für den Verein zu übernehmen, ein großer Spieler für diesen Verein zu werden", darf der Faktor Frust nicht unterschätzt werden.

