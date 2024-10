In seiner aktiven Karriere war Markus Babbel unter anderem für den FC Bayern , den HSV und den FC Liverpool aktiv. In der ran Bundesliga Webshow spracht der 52-Jährige am Mittwoch über die aktuelle Situation bei seinem Münchner Ex-Klub.

"Es ist wieder der FC Bayern, den man kennt. Vincent Kompany hat die Gruppe hervorragend im Griff. Vor allem wirkt sie einfach wieder frisch und fit. Kompany war selbst ein Weltklasse-Spieler und er weiß, wie wichtig die Fitness ist. Ich glaube, das haben die Trainer davor nicht ganz so ernst genommen. Sie wollten mehr über die Taktik kommen, aber wenn du 16, 17 Weltklasse-Spieler in deinen Reihen hast, dann ist die Taktik nicht so entscheidend. Sie müssen einfach die Belastung, alle drei Tage spielen zu müssen, kompensieren können."

"Otto Rehhagel hat immer gesagt, was in diesen 90, 95, 100 Minuten auf dem Platz passiert, das darf man nicht auf die Goldwaage legen. Aber es ist nun einmal öffentlich geworden, dementsprechend muss man sich damit auseinandersetzen, weil die Wortwahl nicht in Ordnung war. Ich war völlig überrascht, dass Ulle solche Wörter überhaupt kennt, weil normalerweise ist das ein hochanständiger Junge."

"Ich gehe davon aus, dass er noch eine tragende Rolle bekommen wird. Eine Saison ist lange und er muss sich erstmal an das Spiel des FC Bayern gewöhnen. In den Spielen, wo er von Beginn an gespielt hat, waren schon Situationen dabei, wo er die falsche Entscheidung getroffen hat. Er hat das Bayern-Spiel noch nicht zu 100 Prozent verinnerlicht. Ich finde es aber so wichtig, dass der FC Bayern genau auf dieser Position Geld in die Hand genommen hat. Wenn Kimmich oder Pavlocvic etwas passiert, dann ist man heilfroh, wenn man so einen Mann in der Hinterhand hat."

… die zwei Gesichter des BVB (beim 7:1 in der Champions League endlich glorreich):

"Der Trainer hat endlich einmal die Spieler dort hingestellt, wo sie am besten sind. Das ist eine ganz einfache Erklärung. Ich weiß nicht, was Nuri Sahin in der Vergangenheit im Kopf hatte, was er zaubern wollte. Aber wenn du einen Sabitzer auf Rechtsaußen stellst, und du hast einen Adeyemi, Malen, Gittens, Beier, dann kann ja nur noch maximal einer spielen und drei kommen sich völlig bescheuert vor. Wenn einer auf meiner Position spielen würde, dann würde ich irgendwann zum Trainer gehen und ihn fragen: 'Hakt es bei dir?'. Es waren sehr fragwürdige Aufstellungen, die Sahin an den Tag gelegt hat und jetzt hat er einfach mal das gemacht, was er von Anfang an hätte tun sollen."

... die Zukunft von Florian Wirtz und Jamal Musiala

"Ich würde es mir wünschen, dass wir ihn möglichst lange in der Bundesliga bestaunen dürfen. Bei Musiala kann ich es mir sehr gut vorstellen, dass er bei den Bayern bleibt. Dass Wirtz noch drei bis fünf Jahre in Leverkusen spielt, daran habe ich große Zweifel. Ich kann mir vorstellen, dass er nach dieser Saison den Abflug macht. Damit Leverkusen noch einmal eine horrende Ablösesumme bekommt. Ich schätze ihn so ein, dass er versucht, Leverkusen extrem viel Geld zu bringen. Ich würde mir Hoffnung machen, dass der FC Bayern dann in der Lage ist, diese Wahnsinns-Ablöse zu bezahlen. Aber ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass er sich aus der Bundesliga verabschiedet und zu einem der ganz großen Klubs geht. Aber das will ich nicht, ich will, dass er und Musiala in der Bundesliga bleiben. Man stelle sich nur das Dreieck Musiala, Wirtz und Pavlovic beim FC Bayern vor, das wäre ein Dreieck vom Allerfeinsten für die nächsten Jahre. Da müsste sich der deutsche Fußball keine Sorgen machen."