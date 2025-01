FC Bayern München mit Jonas Urbig einig - Köln pokert um Rekord-Ablöse

Jamal Musiala

Vertrag bis 2026

Die Personalie schlechthin aktuell beim FC Bayern. Man möchte den Vertrag unbedingt verlängern. Der Spieler ist dazu offenbar auch gewillt, würde ab Sommer zu einem der Top-Verdiener im Klub aufsteigen. Laut "Sport Bild" fordert der 21-Jährige jedoch eine Ausstiegsklausel in seinem neuen Deal über 175 Millionen Euro - eigentlich ein No Go bei den Münchnern.