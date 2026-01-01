- Anzeige -
Ob das gut ankommt?

FC Bayern München: Neue Trikots für Saison 2026/27 geleakt? Wildes Design sorgt für Aufsehen

  • Aktualisiert: 02.01.2026
  • 16:56 Uhr
  • ran
Die Fans des FC Bayern haben klare Vorstellungen, wie die Trikots aussehen sollen.
Die Fans des FC Bayern haben klare Vorstellungen, wie die Trikots aussehen sollen.© Jan Huebner

Offenbar wurden die Trikots des Rekordmeisters für die kommende Saison geleakt. Dabei überrascht vor allem ein Entwurf mit einem nie dagewesenen Muster.

Das für gewöhnlich sehr gut informierte Portal "Footy Headlines" hat die vier Trikots des FC Bayern München für die Saison 2026/27 geleakt.

Dabei dürften vor allem das in Rot gehaltene, mit Streifen durchzogene Heimtrikot und das weiße Auswärtstrikot bei den Fans der Münchner gut ankommen. Beide Entwürfe wirken edel, klassisch und präsentieren die Farben des FC Bayern.

Etwas mutiger ist das dritte Trikot, dessen Grundfarbe Anthrazit ist, mit roten Akzenten. Wirklich gewagt ist jedoch das vierte Trikot, ein vergleichbares Design gab es bisher weder beim FC Bayern noch bei einem anderen Verein.

Das Trikot ist mit einem blumenartigen, wilden Muster überzogen, das sich nicht ohne Weiteres beschreiben lässt. Man darf gespannt sein, wann und ob die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in den Trikots auflaufen wird.

