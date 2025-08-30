Anzeige
Bundesliga live in Sat.1, auf ran.de und joyn

FC Bayern München: Nicolas-Jackson-Leihe droht wohl kurzfristig noch zu scheitern

  • Aktualisiert: 30.08.2025
  • 19:42 Uhr
  • SID/ran.de

Rekordmeister Bayern München droht wohl mit Chelseas Nicolas Jackson sein nächstes Transferziel kurzfristig doch noch zu verpassen.

Der FC Chelsea macht womöglich einen Rückzieher. Wie zuerst "The Athletic" berichtete, wollen die "Blues" einer Leihe von Nicolas Jackson zum FC Bayern München nun doch nicht zustimmen.

Grund dafür soll die Verletzung von Liam Delap sein, der Stürmer hatte sich am Samstag bei Chelseas 2:0-Sieg gegen den FC Fulham wohl am Oberschenkel verletzt. Chelseas Teammanager Enzo Maresca sagte nach Abpfiff, der Engländer könne bis zu acht Wochen ausfallen.

"Transfers sind dann in trockenen Tüchern, wenn Unterschriften da sind", sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl vor der Partie beim FC Augsburg bei "Sky": "Der Junge ist da, jetzt schauen wir, was passiert. Wir werden uns damit nach dem Spiel in Ruhe beschäftigen."

Derweil setzt sich Jackson-Berater Diomansy Kamara weiterhin für eine Leihe nach München ein. "Wir gehen nicht zurück. (...) Das Flugzeug fliegt nicht zurück. München", schrieb er auf Instagram. Die Bayern hatten sich mit den Londonern auf eine einjährige Leihe samt Kaufoption für Jackson geeinigt.

Anzeige
Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Anzeige

Der senegalesische Stürmer, der zuletzt nicht mehr Teil von Marescas Premier-League-Kader war, war am Samstag bereits in München angekommen, um seinen Medizincheck zu absolvieren.

Doch laut "Daily Mail" hat Jacksons Klub FC Chelsea die Erlaubnis zur Absolvierung des Medizinchecks nun wieder zurückgezogen.

Anzeige

FC Bayern: RB-Star Openda als Jackson-Alternative gehandelt

Aufgrund der neuen Entwicklungen rund um Jackson sollen sich die Münchner bereits mit möglichen Alternativen beschäftigen, die kurzfristig statt des Chelsea-Stars an die Säbener Straße wechseln könnten.

Laut dem belgischen Transfer-Experten Sacha Tavolieri denken die Münchner über Leipzigs Lois Openda nach. Demnach erwägen die Bayern-Bosse eine mögliche Leihe inklusive Kaufoption oder Kaufpflicht, wie es im Bericht von Tavolieri heißt.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Der 25-jährige Openda hat bei den Sachsen, die sich nicht für den Europapokal qualifizieren konnten, noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

In seinen bisherigen 92 Pflichtspiel-Einsätzen für RB Leipzig erzielte Openda 41 Treffer und bereitete zudem 18 Tore vor. Beim 2:0 über den 1. FC Heidenheim kam der Belgier erst in der 85. Minute ins Spiel.

News und Videos zur Bundesliga
22.08.2025, Allianz Arena, München, GER, 1.FBL, FC Bayern München vs RB Leipzig , im Bild Joshua Kimmich (München), Luis Diaz (München) DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequ...
News

FC Augsburg vs. FC Bayern München jetzt live im TV, Livestream und Liveticker - Ergebnis 2:3

  • 30.08.2025
  • 20:45 Uhr
Olise
News

Bayern-Noten in Augsburg: Defensive wackelig, Olise erneut stark

  • 30.08.2025
  • 20:45 Uhr
Traf zur Münchner Führung: Serge Gnabry
News

Bayern muss bei Wiedersehen mit Wagner lange zittern

  • 30.08.2025
  • 20:33 Uhr
30.08.2025, xemx, Fussball 1.Bundesliga, FC Augsburg - FC Bayern Muenchen v.l. Luis Diaz (FC Bayern Muenchen), Dimitrios Giannoulis (FC Augsburg) Zweikampf, Aktion, action, battle for the ball (DFL...
News

Bayern-Slapstick: Diaz vergibt Mega-Chance!

  • 30.08.2025
  • 19:15 Uhr

Leverkusen-Fans fordern frischen Wind: Ten Hag vor dem Aus?

  • Video
  • 02:24 Min
  • Ab 0
Badredine Bouanani von OGC Nizza
News

Medien: VfB vor Verpflichtung von Bouanani

  • 30.08.2025
  • 18:42 Uhr
imago images 1064162167Update
News

Bericht: Bayern-Wende um Jackson? Das sagt Eberl

  • 30.08.2025
  • 18:23 Uhr
Umkämpftes Duell in Bremen
News

Leverkusen verspielt gegen zehn Bremer eine klare Führung

  • 30.08.2025
  • 17:43 Uhr
Bayern-Trainer Vincent Kompany
News

Bayern in Augsburg wieder mit bester Elf

  • 30.08.2025
  • 17:42 Uhr
Leipzigs Romulo (l.) im Duell mit Kerber (r.)
News

RB Leipzig feiert nach Klatsche in München ersten Saisonsieg

  • 30.08.2025
  • 17:34 Uhr