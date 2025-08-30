Bundesliga live in Sat.1, auf ran.de und joyn
FC Bayern München: Nicolas-Jackson-Leihe droht wohl kurzfristig noch zu scheitern
- Aktualisiert: 30.08.2025
- 19:42 Uhr
- SID/ran.de
Rekordmeister Bayern München droht wohl mit Chelseas Nicolas Jackson sein nächstes Transferziel kurzfristig doch noch zu verpassen.
Der FC Chelsea macht womöglich einen Rückzieher. Wie zuerst "The Athletic" berichtete, wollen die "Blues" einer Leihe von Nicolas Jackson zum FC Bayern München nun doch nicht zustimmen.
Grund dafür soll die Verletzung von Liam Delap sein, der Stürmer hatte sich am Samstag bei Chelseas 2:0-Sieg gegen den FC Fulham wohl am Oberschenkel verletzt. Chelseas Teammanager Enzo Maresca sagte nach Abpfiff, der Engländer könne bis zu acht Wochen ausfallen.
"Transfers sind dann in trockenen Tüchern, wenn Unterschriften da sind", sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl vor der Partie beim FC Augsburg bei "Sky": "Der Junge ist da, jetzt schauen wir, was passiert. Wir werden uns damit nach dem Spiel in Ruhe beschäftigen."
- Bundesliga: Bayer Leverkusen verspielt gegen zehn Bremer eine klare Führung
- VfB Stuttgart siegt nach dem Woltemade-Abgang gegen Gladbach
Derweil setzt sich Jackson-Berater Diomansy Kamara weiterhin für eine Leihe nach München ein. "Wir gehen nicht zurück. (...) Das Flugzeug fliegt nicht zurück. München", schrieb er auf Instagram. Die Bayern hatten sich mit den Londonern auf eine einjährige Leihe samt Kaufoption für Jackson geeinigt.
Externer Inhalt
Der senegalesische Stürmer, der zuletzt nicht mehr Teil von Marescas Premier-League-Kader war, war am Samstag bereits in München angekommen, um seinen Medizincheck zu absolvieren.
Doch laut "Daily Mail" hat Jacksons Klub FC Chelsea die Erlaubnis zur Absolvierung des Medizinchecks nun wieder zurückgezogen.
FC Bayern: RB-Star Openda als Jackson-Alternative gehandelt
Aufgrund der neuen Entwicklungen rund um Jackson sollen sich die Münchner bereits mit möglichen Alternativen beschäftigen, die kurzfristig statt des Chelsea-Stars an die Säbener Straße wechseln könnten.
Laut dem belgischen Transfer-Experten Sacha Tavolieri denken die Münchner über Leipzigs Lois Openda nach. Demnach erwägen die Bayern-Bosse eine mögliche Leihe inklusive Kaufoption oder Kaufpflicht, wie es im Bericht von Tavolieri heißt.
Externer Inhalt
Externer Inhalt
Der 25-jährige Openda hat bei den Sachsen, die sich nicht für den Europapokal qualifizieren konnten, noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.
In seinen bisherigen 92 Pflichtspiel-Einsätzen für RB Leipzig erzielte Openda 41 Treffer und bereitete zudem 18 Tore vor. Beim 2:0 über den 1. FC Heidenheim kam der Belgier erst in der 85. Minute ins Spiel.