FC Bayern München: Transferwende um Nicolas Jackson? Max Eberl klärt auf

Rekordmeister Bayern München droht wohl mit Chelseas Nicolas Jackson sein nächstes Transferziel kurzfristig doch noch zu verpassen.

Von Martin Volkmar und Christoph Gailer

Der FC Chelsea macht einen Rückzieher. Wie zuerst "The Athletic" berichtete, stimmen die "Blues" einer Leihe von Nicolas Jackson zum FC Bayern München nun doch nicht zu.

Grund dafür ist die Verletzung von Liam Delap sein, der Stürmer hatte sich am Samstag bei Chelseas 2:0-Sieg in der Premier League gegen den FC Fulham wohl am Oberschenkel verletzt. Chelseas Teammanager Enzo Maresca sagte nach Abpfiff, der Engländer könne bis zu acht Wochen ausfallen.

"Wenn man zwei Stürmer hat, reicht das. Wenn einer von beiden mehrere Wochen verletzt ist, reicht das wahrscheinlich nicht", sagte Maresca nach der Partie zum Ausfall von Delap und den daraus resultierenden Auswirkungen auf die Kaderplanung.

"Transfers sind dann in trockenen Tüchern, wenn Unterschriften da sind", erklärte derweil Bayerns Sportvorstand Max Eberl vor der Partie beim FC Augsburg bei "Sky": "Der Junge ist da, jetzt schauen wir, was passiert. Wir werden uns damit nach dem Spiel in Ruhe beschäftigen."

Derweil setzt sich Jackson-Berater Diomansy Kamara weiterhin für eine Leihe nach München ein. "Wir gehen nicht zurück. (...) Das Flugzeug fliegt nicht zurück. München", schrieb er auf Instagram. Die Bayern hatten sich mit den Londonern auf eine einjährige Leihe samt Kaufoption für Jackson geeinigt.