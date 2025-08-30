Im ersten Spiel nach dem Rekordtransfer von Nick Woltemade nach England gelingt dem VfB Stuttgart ein erfolgreicher Heim-Auftakt in die neue Bundesliga-Saison. Den Siegtreffer erzielt ein Zugang.

Im Spiel eins nach dem Rekordtransfer von Nick Woltemade ist dem sportlich geschwächten VfB Stuttgart ein erfolgreicher Auftakt vor eigenem Publikum gelungen. Trotz unübersehbarer offensiver Defizite gelang den Schwaben nach dem 1:2 am ersten Spieltag ein mühsames 1:0 (0:0) gegen Borussia Mönchengladbach.

Nach dem 1:2 am ersten Spieltag bei Union Berlin gehen die Schwaben mit viel Geld, aber Lücken im Kader in die Länderspielpause.

Der eingewechselte Chema (79.) erlöste den VfB - neben dem Abgang von Woltemade machte sich bei der Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß aber auch der Abgang von Enzo Millot nach Saudi-Arabien (30 Millionen Euro), zu allem Überfluss musste Deniz Undav in der 14. Minute verletzt aufgeben. Die offensiv harmlosen Gäste konnten diese Defizite der Stuttgarter nicht nutzen und warten nach dem 0:0 zum Auftakt gegen den Hamburger SV weiter auf den ersten Treffer in dieser Saison.

Zusätzlich emotional aufgeladen durch eine imposante Choreo vor dem Anpfiff, mit der "100 Jahre Brustring" auf dem Trikot gefeiert wurden, wollte der VfB beweisen: Es geht auch ohne Offensivallrounder Woltemade. "Jetzt ist endlich mal Ruhe mit dem ganzen Woltemade-Hin-und-Her", sagte Jamie Leweling vor dem Anpfiff bei "Sky". Nach einigen guten Gelegenheiten klappte es wenigstens beim Treffer von Chema.