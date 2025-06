Anzeige

Kontra: Milan ruft wohl Mondpreis auf - Saudis locken mit Mega-Gehalt Der größte Knackpunkt bei der Personalie Rafael Leao gleich mal vorneweg: Sein Arbeitgeber AC Milan ist gar nicht angetan von der Idee, den Linksaußen überhaupt abzugeben. Immerhin hat der Nationalspieler beim italienischen Topklub noch einen längerfristigen Vertrag bis 30. Juni 2028. Entsprechend schwierig dürften sich auch mögliche Verhandlungen gestalten, obwohl der Spieler selbst vielleicht durchaus den Wunsch hegen könnte, nach München zu wechseln.

Zuletzt wurde in der italienischen Zeitung "Corriere dello Sport" von der angeblichen Milan-Forderung in Höhe von 130 Millionen Euro berichtet, was Leao zum neuen Rekordtransfer der Münchner machen würde. Dass die Bayern oder ein anderer Interessent gar die Ausstiegsklausel in Höhe von 175 Millionen Euro zieht, gilt ohnehin als fast ausgeschlossen. Beim Thema Geld und Ablöse gilt auch noch zu erwähnen, dass dem Bericht nach neben den Münchnern auch noch mehrere Klubs aus Saudi-Arabien als Leao-Interessenten gelten. Al Hilal, Al Ittihad und Al Nassr sollen demnach bereit sein, Leao ein Jahresgehalt von bis zu 25 Millionen Euro anzubieten - auch das dürfte für sämtliche europäischen Interessenten utopisch sein.

Kontra: Durchwachsene Leistungen und divenhaftes Verhalten Bei dem zu erwartenden finanziellen Paket gilt es für die Münchner natürlich, ganz genau hinzuschauen, ob Leao wirklich ins Team der Bayern passt - sowohl sportlich als auch menschlich. In beiden Bereichen hat er zuletzt nicht nur Eigenwerbung betreiben können. Zum einen spielte Leao eine für seine Verhältnisse eher inkonstante Saison, trotz 25 Scorerpunkten bei 50 Pflichtspiel-Einsätzen 2024/25 für den enttäuschenden Tabellenachten der Serie A. Während diese Inkonstanz zuletzt möglicherweise sogar den Münchnern in die Karten spielen könnte (der "Corriere dello Sport" spekuliert damit, dass wegen der schwankenden Leistungen die Ablöseforderung reduziert werden könnte), wirft Leaos Verhalten in der zurückliegenden Spielzeit allerdings weitere Fragen auf.

Bundesliga-Transfergerüchte: Bayern liebäugelt mit einem Abschied - Erster Top-Klub klopft an 1 / 22 © IMAGO/Ulrich Wagner Kim Min-jae (FC Bayern München)

Nach zwei Saisons beim FC Bayern könnte sich die Zeit in München für Kim Min-jae dem Ende zuneigen. Die sportliche Führung des Rekordmeisters ist nicht vollends von dem Koreaner überzeugt. Einem Verkauf ist man nicht abgeneigt. Nun soll sich auch der erste Interessent herauskristallisieren. Die AC Mailand soll sich um die Dienste des Innenverteidigers bemühen. Das berichtet die "Gazetta dello Sport". ... © IMAGO/Revierfoto Kim Min-jae (FC Bayern München)

... Dem italienischen Sportblatt zufolge soll der Berater des 28-Jährigen bereits den Markt sondiert haben: Als Wunschziel gilt demnach die Serie A. Auf Grund von wirtschaftlichen Faktoren ist ein Transfer derzeit jedoch noch nicht heiß. Die Bayern-Bosse sind nicht an einer Leihe interessiert und wollen 30 Millionen Euro fix. Auch das Gehalt - Kim verdient in München wohl rund acht bis neun Millionen Euro - stellt eine Hürde dar. © Getty Images Bryan Zaragoza (FC Bayern München)

Drei Vereine aus der spanischen Heimat sollen laut "Sky" am Bayern-Spieler interessiert sein. Zuletzt war Zaragoza an CA Osasuna aus Pamplona verliehen, jetzt wollte er sich offenbar wieder für einen Platz im Bayern-Kader empfehlen. Doch Trainer Vincent Kompany ist wohl nicht überzeugt. Der 23-Jährige ist demnach nicht einmal für die Klub-WM eingeplant ... © Getty Images Bryan Zaragoza (FC Bayern München)

Die Bayern wollen Zaragoza demnach am liebsten direkt verkaufen und nicht wieder verleihen. Er hat noch einen Vertrag bis 2029. Celta Vigo, Real Betis und Villareal können sich dem Bericht nach einen Deal vorstellen. Es soll auch lose Anfragen aus Italien und England geben. © Sportfoto Rudel Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt)

Der FC Liverpool buhlt offenbar um Eintracht-Knipser Hugo Ekitike. Laut "Daily Mail" ist der Franzose einer von drei Stürmern, die der englische Meister auf dem Zettel hat. Laut "Bild" fordert die Eintracht 80 bis 100 Millionen Euro. Im Gegenzug soll Darwin Nunez den Klub verlassen. Neben Ekitike gehören zu den Kandidaten auch Julian Alvarez von Atletico Madrid und ... © IMAGO/motivio Benjamin Sesko (RB Leipzig)

... Benjamin Sesko von RB Leipzig. Allerdings steht der Slowene auch beim FC Arsenal hoch im Kurs, hier könnte es also zu einem englischen Duell kommen. Laut "Sky" gab es zwischen Arsenal und Leipzig bereits Gespräche, Mikel Arteta will ihn demnach unbedingt haben. Liverpool müsste sich hier also wohl beeilen. © Photo Players Images Christian Kofane (Albacete)

Bayer Leverkusen steht offenbar vor einem Transfer des 18 Jahre alten Supertalents Christian Kofane. Wie mehrere spanische Medien übereinstimmend berichten, befinde sich der Werksklub beim Senkrechtstarter aus der 2. Liga von Albacete Balompie in der Pole Position. Kofane traf in nur 19 Spielen für seinen Klub schon achtmal. © Photo Players Images Christian Kofane (Albacete)

Wie die Regionalzeitung "La Tribuna de Albacete" berichtet, seien vor einem Abschluss des Deals nur noch wenige Fragen zu klären. So soll es unter anderem um eine Ausstiegsklausel für das Sturmtalent aus dem Kamerun gehen, die angeblich bei fünf Millionen Euro liegt. An dem Teenager sollen auch Real Madrid, Atletico und der FC Barcelona interessiert sein. © Shutterstock Jobe Bellingham (AFC Sunderland)

Der umworbene Youngster Jobe Bellingham hat offenbar eine erste Entscheidung getroffen. Wie "Sport1" berichtet, wird der 19 Jahre alte Bruder von Real-Madrid-Star Jude Bellingham nicht zu Eintracht Frankfurt wechseln. Demnach habe die Spielerseite den Hessen offiziell abgesagt. Damit bleiben wohl nur noch Borussia Dortmund und ... © 2025 Getty Images Jobe Bellingham (AFC Sunderland)

... RB Leipzig im Rennen um den Mittelfeldspieler. Allerdings dürften die Sachsen nach dem Verpassen des internationalen Geschäfts kaum Chancen gegen den BVB haben. Bellingham war mit dem AFC Sunderland kürzlich in die Premier League aufgestiegen und wurde in der Championship zum Nachwuchsspieler des Jahres gewählt. Sein Vertrag läuft bis 2028. © Getty Images Mark Flekken (FC Brentford)

In Leverkusen steht ein Umbruch bevor. Eventuell auch auf der Torwart-Position. Stammkeeper Lukas Hradecky ist 35 Jahre alt, Matej Kovar konnte bisher nicht überzeugen. Dementsprechend schaut sich Bayer um und ist dabei wohl auf Ex-Freiburg-Torhüter Flekken gestoßen. Laut "kicker" arbeitet die Werkself seit Wochen an einer Verpflichtung. In England hat er noch bis 2027 einen Vertrag, im Gespräch sind 15 Millionen Euro Ablöse. © 2025 Getty Images Bruno Fernandes (Manchester United)

Der FC Bayern München soll sich laut dem Portal "Teamtalk" mit Manchester Uniteds Kapitän Bruno Fernandes als möglichem Sommer-Neuzugang beschäftigen. Demnach dürften die Münchner Bosse zeitnah Gespräche mit dem Umfeld des 30-jährigen Portugiesen suchen, wie es im Bericht heißt. Dabei soll die Möglichkeit eines Transfers an die Säbener Straße ausgelotet werden. Neben dem FCB … © 2025 Getty Images Bruno Fernandes (Manchester United)

... soll aber auch der saudi-arabische Topklub Al-Hilal Interesse am Nationalspieler haben. Bereits im Sommer 2024 dürften hingegen die Münchner Fernandes schon auf dem Zettel gehabt haben. Damals wurde diese Spur aber nicht konkreter. Fernandes' Vertrag in Manchester läuft noch bis 2027, zudem gibt es eine Option auf eine weitere Spielzeit. © Getty Images Rafael Leao (AC Mailand)

Laut "Sky" zeigt der FC Bayern Interesse an Rafael Leao. Der Portugiese soll die Lücke auf dem linken Flügel schließen und als Ersatz für Leroy Sane kommen, der vor einem Abgang steht. Dem Bericht zufolge pflegt Max Eberl ein sehr positives Verhältnis mit Leao-Agent Jorge Mendes. Es soll bereits zu Gesprächen zwischen den beiden Parteien gekommen sein ... © UEFA via Getty Images Rafael Leao (AC Mailand)

... Bei der AC hat der Flügelstürmer noch bis 2028 Vertrag. Sein derzeitiger Marktwert wird auf 75 Millionen Euro taxiert. In der Serie A legte der 25-Jährige in dieser Saison acht Treffer auf und erzielte daneben zehn weitere Tore. Auch in der Königsklasse konnte er dreimal knipsen. © Shutterstock Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion)

Oder wird es doch ein anderer Spieler, der in die Fußstapfen von Sane tritt? Linksaußen Kaoru Mitoma von Brighton & Hove Albion soll bei den Bayern ebenfalls auf dem Zettel stehen. Der Japaner traf in dieser Premier-League-Saison zehnmal und gilt als einer der besten Dribbler der Liga. Konkret soll das Interesse laut "Bild" jedoch noch nicht sein. © 2025 Getty Images Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt)

Verzeichnet Eintracht Frankfurt im Sommer das nächste Riesen-Transferplus? Top-Stürmer Hugo Ekitike steht auf der Liste einiger Top-Klubs. Darunter befindet sich wohl auch der FC Chelsea, der sich einem Bericht dem französischen Radiosender "RMC Sport" in "fortgeschrittenen" Gesprächen mit der SGE befindet ... © 2025 Getty Images Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt)

... demnach sollen die "Blues" bereit sein, zwischen 80 und 100 Millionen Euro für den französischen U21-Nationalspieler auf den Tisch zu legen. Neben Chelsea sollen auch der FC Liverpool und der FC Arsenal Interesse am 22-Jährigen haben, der nach einer halbjährigen Leihe vor der abgelaufenen Saison für 16,5 Millionen Euro fix von Paris St. Germain verpflichtet wurde. © Getty Images Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt)

Droht der Eintracht trotz der Qualifikation für die Champions League ein Ausverkauf im Sommer? Die Spieler aus Frankfurt sind begehrt, darunter auch Hugo Larsson. Laut "Marca" zeigt Real Madrid Interesse an dem Schweden. Nach den Transfers von Dean Huijsen und Trent Alexander-Arnold möchten die Blancos auch im Mittelfeld nachlegen. Dem Bericht zufolge liegt dahingehend der Fokus auf dem Youngster der Eintracht. © NurPhoto via Getty Images Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt)

Real Madrid soll demnach bereits mehrmals in der Stadt am Main präsent gewesen sein, um den 20-Jährigen zu beobachten. Der Vertrag von Larsson ist noch bis 2029 gültig - sein Marktwert wird derzeit auf 40 Millionen Euro taxiert. Ein Transfer würde für die Madrilenen also durchaus kostenintensiv werden. © IPS Christopher Nkunku (FC Chelsea)

Laut "Sky" hat Bayern wieder ein Auge auf den ehemaligen Leipziger Angreifer geworfen. Nkunku will unbedingt einen dauerhaften Abgang von den Londonern, obwohl sein Vertrag noch bis 2029 läuft. Mit den Münchnern hatte man im Winter schon eine mündliche Einigung erzielt, der Deal zerschlug sich allerdings. Auch andere Top-Klubs haben ein Interesse bei dem Franzosen hinterlegt. © 2025 Getty Images Jobe Bellingham (FC Sunderland)

... die Verantwortlichen bei RB "einen guten Draht" zur Bellingham-Familie haben sollen. Dennoch wird Leipzig im Poker um den Jungstar nur eine Außenseiterchance eingeräumt.

Ende 2024 ignorierte er vermeintlich taktische Anweisungen des damaligen Milan-Trainers Paulo Fonseca. Zwar waren hinterher sowohl Leao als auch Landsmann Fonseca bemüht, dies zu negieren, dennoch spielten die Bilder den Kritikern des Linksaußen in die Karten. Ebenso eine Szene nur kurz danach. Nach einer 1:3-Pleite in der Königsklasse gegen Liverpool mussten sämtliche Milan-Stars ein Pfeifkonzert der eigenen Fans nach Schlusspfiff über sich ergehen lassen - nur nicht Leao, der war zu dem Zeitpunkt schon als einziger Profi der Rossoneri in der Kabine verschwunden. Zwischendurch verlor das frühere Sporting-Juwel in Mailand sogar den Stammplatz.

Pro: Dribbelkünstler mit Potenzial zum Fan-Liebling Aus sportlicher Sicht hat Leao aber natürlich auch einiges zu bieten, unabhängig von der zuletzt inkonstanten, launischen Phase. Zur fairen Einschätzung des 1,88 Meter großen Milan-Stars gehört nämlich vor allem die Tatsache, dass seine Scorerwerte in Italien schon seit einigen Jahren durchaus auf hohem Niveau. Nicht zuletzt für den Milan-Scudetto im Jahr 2022 steht Leaos Gesicht maßgeblich. Damals steuerte der Flügelflitzer die 21 Scorern bei und wurde anschließend auch noch zum Spieler der Saison gekürt. Doch Leao ist im Gesamtpaket viel mehr als ein klassischer Scorer. Durch teils unglaubliche Dribblings, gepaart mit immenser Antrittsschnelligkeit, verzauberte er die Milan-Fans seit seiner Ankunft im Sommer 2019.

Internationale Transfergerüchte: Holt FC Arsenal mit Kepa Arrizabalaga den teuersten Keeper der Welt? 1 / 20 © 2025 Getty Images Kepa Arrizabalaga (FC Chelsea)

Wie unter anderem Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano berichtet, soll der FC Arsenal kurz vor der Verpflichtung von Torhüter Kepa Arrizabalaga stehen. Demnach dürfte die Ausstiegsklausel in Höhe von umgerechnet knapp sechs Millionen Euro bald aktiviert werden, um den Spanier von Chelsea zu den "Gunners" zu holen. Zuletzt war Kepa ... © 2025 Getty Images Kepa Arrizabalaga (FC Chelsea)

... innerhalb Englands an den AFC Bournemouth verliehen, nachdem der immer noch teuerste Torhüter der Welt bei Chelsea seinen Stammplatz verloren hatte und anschließend komplett aussortiert wurde. Die "Blues" zahlten 2018 die Torhüter-Rekordablöse von 80 Millionen Euro für den Basken an Athletic Bilbao. Bei Chelsea hat er noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026. © 2025 Getty Images Niclas Füllkrug (West Ham United)

Nationalspieler Niclas Füllkrug soll laut "Gazzetta dello Sport" im Visier von Juventus Turin sein. Der italienische Topklub erwägt dem Bericht nach eine Leihe des 32-Jährigen, der in seinem ersten Jahr bei West Ham United mit Verletzungen zu kämpfen hatte und daher in der Premier League nur auf 877 Einsatzminuten kam (drei Tore). Füllkrugs Vertrag bei den Londonern läuft noch bis 2028. © IMAGO/RHR-Foto Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand)

Im Champions-League-Finale musste Yann Aurel Bisseck nach acht Minuten vom Feld, nun taucht der Name des deutschen Verteidigers im Zusammenhang mit der Premier League auf. Laut "Inter Live" steht der 24-Jährige auf der Wunschliste von Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur. Ab 40 Millionen Euro soll Inter wohl bereit sein, sich Angebote anzuhören. Neben den Spurs sollen auch Manchester United und West Ham interessiert sein. © Anadolu Agency Victor Osimhen (SSC Neapel)

Topstürmer Victor Osimhen könnte im Sommer womöglich nach Saudi-Arabien wechseln. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, ist Al-Hilal an einer Verpflichtung des Nigerianers interessiert. Demnach habe der neue Klub von Trainer Simone Inzaghi bereits ein Angebot über 65 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Boni bei der SSC Neapel hinterlegt ... © Anadolu Agency Victor Osimhen (SSC Neapel)

... wo Osimhen nach seiner Leihrückkehr von Galatsaray Istanbul noch einen Vertrag bis 2026 besitzt. Im Vorjahr war Osimhen von Napoli-Trainer Antonio Conte aussortiert worden und hat keine Zukunft beim Serie-A-Meister. Für Galatasaray erzielte der 26-Jährige in 41 Pflichtspielen 37 Tore und bereitete acht Treffer vor. © Propaganda Photo Luis Diaz (FC Liverpool)

Wie die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" berichtet, plant Außenstürmer Luis Diaz den Abflug vom FC Liverpool - zur Not mit Zwang. Demnach sollen Gespräche über eine Verlängerung des 2026 auslaufenden Vertrags vom Tisch sein. Das Ziel ist wohl der FC Barcelona. Die Katalanen wollen jedoch die von Liverpool geforderten 80 Millionen Euro Ablöse nicht zahlen. Ein schneller Transfer von Florian Wirtz könnte die Verhandlung beschleunigen, heißt es weiter. © 2025 Getty Images Christopher Nkunku (FC Chelsea)

Der Ex-Leipziger Christopher Nkunku dürfte im Sommer 2025 seine Ära beim FC Chelsea beenden. Demnach gilt der Franzose als Verkaufskandidat der Londoner. Zuletzt wurde immer wieder über ein Interesse des FC Bayern an Nkunku berichtet, nun soll laut dem Portal "Teamtalk" mit Chelseas Stadtrivalen Tottenham ein weiterer Topklub um den 27-Jährigen werben. Zudem wird der Offensivspieler ... © 2025 Getty Images Christopher Nkunku (FC Chelsea)

... dem Bericht nach auch noch mit weiteren Klubs wie Arsenal, Liverpool oder Juventus Turin in Verbindung gebracht. Chelsea soll für Nkunku mindestens 70 Millionen Euro Ablöse fordern, er hat bei den "Blues" noch einen langfristigen Vertrag bis zum Sommer 2029. Wie es im Bericht heißt, könne sich Nkunku auch einen Wechsel innerhalb der Premier League vorstellen, aber auch einen Transfer zu den Bayern. © Getty Images Kevin De Bruyne (Manchester City)

Offenbar steht Kevin De Bruyne kurz vor der Vertragsunterschrift bei der SSC Neapel. Die "Gazetta dello Sport" berichtet, dass der Deal Anfang nächster Woche perfekt gemacht werden soll. Der Belgier soll einen Zweijahresvertrag unterschreiben, mit Option auf ein weiteres Jahr. Für De Bruyne wird sich das Engagement in Neapel demnach richtig lohnen .... © IMAGO/Colorsport Kevin De Bruyne (Manchester City)

... denn der nach seinem Abschied bei Manchester City ablösefreie Superstar soll ein großes Handgeld erhalten. Von einem Signing Bonus von zehn Millionen Euro war zuletzt die Rede, dazu ein Jahresgehalt von 17 Millionen Euro. Obendrauf könnten nochmal 15 Millionen Euro an Boni kommen. © PPAUK Bruno Fernandes (Manchester United)

Verliert Manchester United nun auch noch seinen Superstar? Wie die "Daily Mail" berichtet, steht Bruno Fernandes vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien. Demnach habe sein Berater Miguel Pinho am Donnerstag bis in die Nacht hinein mit Vertretern von Al-Hilal über einen Transfer gesprochen. © PPAUK Bruno Fernandes (Manchester United)

Angeblich soll der Vizemeister der Saudi Pro League angeboten haben das Wochengehalt des portugiesischen Nationalspielers von derzeit umgerechnet 330.000 Euro brutto auf etwa 830.000 Euro netto zu vervielfachen. Insgesamt soll der Deal einen Umfang von knapp 240 Millionen Euro über die kommenden drei Jahre haben. © 2025 Getty Images Bruno Fernandes (Manchester United)

Dem Bericht zufolge setzten die Araber dem 30-Jährigen eine Deadline von 72 Stunden, um das Angebot anzunehmen. Es werde Ende dieser Woche ablaufen. ManUnited, das in der abgelaufenen Saison nur 15. in der Premier League wurde, sei wohl bereit, den offensiven Mittelfeldspieler zu den genannten Konditionen abzugeben. © IMAGO/Jan Huebner Rayan Cherki (Olympique Lyon)

Der BVB bekommt namhafte Konkurrenz im Kampf um Rayan Cherki. Laut Fabrizio Romano und "Tele Football" soll Manchester City an dem Offensivstar baggern. Demnach soll der Franzose auf der Shortlist der Cityzens stehen - wie auch Morgan Gibbs-White. Der Vertrag des 21 Jahre alten Youngsters läuft im kommenden Jahr aus. Will Lyon noch Geld verdienen, müssen sie ihn im Sommer ziehen lassen. Vor allem der BVB bemüht sich seit Monaten extrem um die Dienste des Rechtsaußen. © IPS Morgan Gibbs-White (Nottingham Forrest)

Gibbs-White gilt als Wunschspieler von Manchester City und Pep Guardiola. Dieser soll im offensiven Mittelfeld wohl Nachfolger von Kevin De Bruyne werden. Laut "Sun" will City Matheus Nunes, den Guardiola als "nicht clever genug" für das Mittelfeld bezeichnete, in einen Tausch-Deal involvieren. So ließe sich die Transfer-Summe von ca. 70 Millionen Pfund (ca. 83,4 Mio. Euro) wohl um die Hälfte reduzieren. © IMAGO/Abdullah Ahmed Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

Bis Ende Juni steht Cristiano Ronaldo noch bei Al-Nassr in Saudi-Arabien unter Vertrag. Zuletzt mehrten sich Gerüchte, wonach CR7 gerne bei der Klub-WM in den USA dabei wäre. Sein aktueller Verein ist dafür aber nicht qualifiziert. Nun hat der marokkanische Nationalspieler Nordin Amrabat in einem Interview mit der niederländischen Zeitung "De Telegraaf" eine mögliche Option aufgezeigt.

Vor der Klub-WM: Vereine dürfen neue Stars verpflichten © IMAGO/ZUMA Press Wire Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

... Amrabt wechselt am 1. Juni vom britischen Zweitligisten Hull City zum marokkanischen Topklub Wydad Casablanca, der bei der Klub-WM dabei ist. Auf die Frage, ob sein Verein CR7 für das Turnier verpflichten wolle, sagte er: "Der Präsident (von Wydad, Anm.d.Red.) hat sehr große Ambitionen und beschäftigt sich noch mit einigen sehr großen Namen. Es ist wahr, dass Cristiano einer davon ist." ... © IMAGO/Abdullah Ahmed Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

... Zuletzt hatte FIFA-Präsident Gianni Infantino Gerüchte angeheizt, als er auf dem YouTube-Kanal des Streamers "IShowSpeed" im Hinblick auf eine Teilnahme von Ronaldo an der Klub-WM erklärte: "Es laufen Gespräche mit einigen Vereinen." Auch ein brasilianischer Klub soll laut "Marca" über einen Wechsel nachdenken. Sollte CR7 in Marokko unterschreiben, würden in der Gruppenphase ManCity, sein Ex-Klub Juventus Turin und Al-Ain warten ... © Getty Images Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

... Bereits zuvor hatte die "Marca" aus Spanien berichtet, Wydad Casablanca wolle Ronaldo für den Zeitraum der Klub-WM verpflichten. Damit wäre der marokkanische Verein nach Botafogo der zweite Interessent an dem 40-Jährigen. Auch Los Angeles FC soll mit einem Transfer liebäugeln. Ronaldo verlängerte seinen Vertrag bisher nicht in Saudi-Arabien und schließt einen Transfer nicht aus.

Mit diesen außergewöhnlichen Fähigkeiten, zusätzlich zu regelmäßigen Toren bzw. Vorlagen, hätte Leao wohl ziemlich sicher bei den meisten Topklubs der Welt die Chance, schnell und vor allem dauerhaft ein Fan-Liebling zu werden. Stellt man sich da eine möglicherweise künftige linke Außenbahn mit Leao und dahinter Alphonso Davies vor, wird wohl vielen Bayern-Fans warm ums Herz - und den Gegnern angst und bange ob vor allem der unglaublichen Geschwindigkeit dieser beiden Protagonisten.

Pro: Kaum Verletzungen - durchaus variabel einsetzbar Flügelflitzer und Verletzung - diese unliebsame Kombination umgibt den FC Bayern schon seit den Zeiten von Franck Ribery und Arjen Robben. Auch die aktuellen, offensiven Außenbahnspieler des Rekordmeister neigen zu durchaus regelmäßigen und vor allem mitunter auch langen Ausfällen. Mit Leao könnte man diesem Problem aus Sicht der Münchner durchaus entgegenwirken. Er fiel während seinen sechs Jahren in Mailand kaum einmal länger aus, wäre also in diesem Punkt ein klares Upgrade zu etwa dem verletzungsanfälligen Kingsley Coman, der obendrein als möglicher Verkaufskandidat gilt.

Neben der eher geringen Verletzungsanfälligkeit, hat Leao in seinem Portfolio noch einen weiteren Pluspunkt: Er ist nicht nur ein reiner Linksaußen, sondern durchaus variabel einsetzbar. So hat der Milan-Star durchaus auch schon seine Qualitäten als zentraler Angreifer nachgewiesen. Und auch das dürfte den Bayern gefallen, denn seit Jahren hat man das leide Thema, wie man die Backup-Rolle hinter dem meist prominenten Mittelstürmer (jetzt Harry Kane, früher Robert Lewandowski) möglichst hochwertig besetzen soll. Mit Leao könnte man diese Thematik zumindest vorerst beenden - einerseits als Stammkraft auf Linksaußen, aber auch als erster Backup im Zentrum.

