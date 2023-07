Josko Gvardiol (RB Leipzig)

Sportchef Max Eberl von RB Leipzig hat eine Einigung über einen Transfer von Josko Gvardiol zu ManCity dementiert. "Es ist so, dass Manchester City verbrieft hat, dass sie ihn gerne haben möchten. Es ist so, dass Josko angedeutet hat, dass er sich das sehr gut vorstellen kann", sagte Eberl am Freitag. Beide Klubs seien in den Verhandlungen jedoch noch "sehr weit auseinander". Im Trainingslager in Südtirol fügte er an: "Es gibt keine Einigung, nicht ansatzweise eine Einigung." Im Gespräch ist eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro für den Defensivmann, der in Leipzig einen Vertrag bis 2027 hat. © Imago