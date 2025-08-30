Michael Olise fand am langen Pfosten Neuzugang Luis Diaz . Der musste den Ball nur noch ins leere Tor schieben, weil sich FCA-Keeper Finn Dahmen noch am kurzen Pfosten befand. Doch der Kolumbianer kam nur mit dem rechten Außenrist an den Ball anstatt ihn einfach mit der Innenseite ins Tor zu schieben.

Der FC Bayern München startete sehr offensiv ins Topspiel der Bundesliga am Samstagabend beim FC Augsburg (JETZT im Liveticker) und hätte schon in der ersten Minute in Führung gehen müssen.

In Augsburg ist noch nicht einmal eine Minute gespielt, als Bayern-Neuzugang Luis Diaz eine hundertprozentige Chance hat, die aber kläglich vergibt. Die Kommentatoren können es nicht glauben.

Chance für Diaz größer als ein Elfmeter

Wie groß die Chance war, die Diaz gerade vergeben hatte, verdeutlichte "Sky"-Kommentator Wolff Fuss. "Der Expected-Goal-Wert bei der Aktion liegt bei 0,8. Das ist höher als bei einem Elfmeter. Das ist nachvollziehbar, weil Augsburgs Torwart schon aus dem Spiel genommen war", sagte Fuss.

Auch Co-Kommentator und Experte Lothar Matthäus war, wie Fuss, maximal erstaunt über den Fauxpas des neuen Bayern-Stars: "Da war es schwieriger, den vorbeizuschießen, als ihn reinzumachen. Das war kläglich vergeben vom Neuzugang."

Kurz vor der Pause machte es Diaz dann besser. Nach einem Pass von Konrad Laimer drückte er die Kugel mit links zum 2:0-Halbzeitstand ins Netz. "Der war schwieriger als der zu Beginn des Spiels", konnte sich Kommentator Fuss eine kleine Frotzelei nicht verkneifen.