FC Bayern München schlägt den FC Augsburg und bleibt an Bayer Leverkusen dran

Alphonso Davies

Der zuletzt auf die Bank verbannte Kanadier kehrt angesichts der Personalnot zurück in die Startelf. Kann aber mit Ausnahme seines Treffers zum 2:0 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte keine Werbung in eigener Sache machen. Zu viele Fehlpässe und zu wenig Druck nach vorne, defensiv mit Unsicherheiten. Lässt Mbabu vor dem 1:2 völlig frei zur Flanke kommen. ran-Note: 4 © MIS