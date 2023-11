FC Bayern München: Serge Gnabry vor wichtigen Wochen - findet er nochmal zurück zu alter Form?

Die Saison 2023/24 ist nicht seine - und auch schon in der abgelaufenen Spielzeit hatte der Profi des FC Bayern München Probleme, seine Bestform zu finden. Seit Jahren gelingt ihm der letzte Schritt in die Weltklasse nicht.

FC Bayern München: Was Serge Gnabry auszeichnete

Es hätte ein Wendepunkt sein können: In der 87. Minute rutschte Gnabry in Berlin nur knapp am Ausgleich vorbei. Nachdem der Rechtsfuß kurz zuvor eingewechselt wurde, hatte er die große Chance, zumindest das 3:3 zu erzielen und Deutschland gegen die Türkei vor der Niederlage zu bewahren.

Leroy Sane schickte Benjamin Henrichs, der schlug eine flache und scharfe Hereingabe ins Zentrum. Gnabry kam minimal an die Kugel, aber nicht mit genügend Nachdruck. Wenige Zentimeter, die letztendlich dafür sorgten, dass über diese Szene niemand mehr spricht.

Dabei war es eine, die an den alten Gnabry erinnerte. Flügelspieler, die stark in Eins-gegen-eins-Situationen sind, gibt es einige. Der Unterschied zur Weltklasse liegt in der Torgefahr. Ein Pfeil, den Gnabry eigentlich im Köcher hat.

Auch weil seine Karriere beim FC Arsenal nur schleppend in Gang kam, hatten ihn in Deutschland einst nur wenige auf dem Zettel. Sein Stern ging erstmals 2016 bei Olympia so richtig auf. Damals erzielte er sechs Tore in sechs Spielen, darunter sehr wichtige Treffer in der Gruppenphase gegen Mexiko (2:2) und Südkorea (3:3). Auch im Viertelfinale gegen Portugal (4:0) brachte er das deutsche Olympiateam mit dem 1:0 auf Kurs. Am Ende reichte es zur Silbermedaille.

In Bremen und Hoffenheim entwickelte er sich weiter, traf für Werder in 27 Bundesliga-Einsätzen elfmal (zwei Vorlagen) und war für die TSG anschließend in 22 Partien an 17 Toren direkt beteiligt (zehn Tore, sieben Vorlagen). Gnabry deutete an, dass er ein Unterschiedspieler sein kann. Weniger filigran, dafür athletisch, explosiv und mit einem besonderen Zug zum Tor. Immer den Zweikampf suchend, immer mit einer Wucht, die andere Flügelspieler so nicht haben.