Eine fürstliche Abfindung für den 50-Jährigen, die zu einem insgesamt teuren Missverständnis passt. Was vor etwas mehr als einem Jahr der Start in eine neue Ära sein sollte, wurde für alle Beteiligten zum Fiasko - für die Bayern vor allem auch finanziell.

So viel Gehalt zahlten die Bayern an Tuchel

Tuchel war grob von April 2023 an bei den Bayern angestellt, also auch noch drei Monate der alten Saison. Macht 2,5 Millionen Euro nur für die Saison 2022/23, plus ein vermutlicher Meisterschaftsbonus. Die Höhe ist unbekannt, könnte aber durchaus im Bereich von 500.000 Euro gelegen haben. Ergibt eine Gesamtsumme von drei Millionen Euro.

In der Saison 2023/24 könnten die Bayern ohne Titel bleiben, die Boni für Tuchel dürften damit auch sehr gering ausfallen. Womöglich fallen sie sogar ganz weg. Heißt: Gewinnt Bayern nicht die Champions League, bleibt er voraussichtlich bei seinen zehn Millionen Euro.

In der Saison 2024/25 wird Tuchel nicht mehr Bayern-Trainer sein, das Jahresgehalt von zehn Millionen Euro bekommt er dem "Bild"-Bericht zufolge dennoch als Abfindung ausgezahlt. Insgesamt wird Tuchel am Ende also etwa 23 Millionen Euro brutto von den Bayern bekommen haben.