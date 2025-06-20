Bundesliga 2025/26: Sommerfahrpläne der Vereine - Termine, Testspiele und Ergebnisse

Der Start der Bundesliga-Saison 2025/26 rückt langsam näher. ran gibt einen Überblick zum Start der Vorbereitung, den Trainingslagern und Testspielen der einzelnen Vereine. Nachdem die Klub-WM auch für den FC Bayern und Borussia Dortmund beendet ist, richtet sich die Aufmerksamkeit langsam wieder auf den Liga-Alltag. Bei den restlichen Teams der Bundesliga starteten die Trainingscamps und die Sommervorbereitungen dagegen bereits lange vor Turnier-Ende. ran gibt einen Überblick zum Vorbereitungsstart, den Trainingslagern und Testspielen der einzelnen Klubs.

FC Bayern München Vorbereitungsstart: Ende Juli Trainingslager: keines (Vorbereitung findet komplett an der Säbener Straße statt) Testspiele: 2. August gegen Olympique Lyon 2:1 (0:0)

7. August gegen Tottenham Hotspur 4:0 (1:0)

12. August gegen Grasshopper Club Zürich

23. August gegen RedEagles Austria in Österreich

Bayer Leverkusen Vorbereitungsstart: 08. Juli Trainingslager: 14. bis 24. Juli in Rio de Janeiro (Brasilien) Testspiele:

18. Juli gegen Flamengo Rio de Janeiro 1:5 (0:4)

27. Juli gegen VfL Bochum 2:0 (2:0)

1. August gegen Fortuna Sittard 2:1 (2:0)

5. August gegen Pisa Sporting Club 3:0 (3:0)

8. August gegen FC Chelsea

Eintracht Frankfurt: Vorbereitungsstart: 7. Juli Leistungstest Trainingslager: 22. Juli bis 3. August in Louisville (USA) Testspiele:

19. Juli gegen FSV Frankfurt 3:2 (2:1)

26. Juli gegen Aston Villa 2:2 (1:1)

30. Juli gegen Louisville City FC 5:2 (1:0)

2. August gegen Philadelphia Union 2:2 (1:1)

9. August gegen Fulham FC

Borussia Dortmund Vorbereitungsstart: 26. Juli Trainingslager: 4. bis 9. August in Saalfelden (Österreich) Testspiele:

30. Juli gegen die Sportfreunde Siegen 8:1 (6:1)

2. August gegen LOSC Lille 3:2 (2:0)

10. August gegen Juventus Turin

SC Freiburg Vorbereitungsstart: 6. Juli Trainingslager: 16. bis 25. Juli in Schruns (Österreich) Testspiele:

11. Juli gegen SV Sandhausen 2:1 (2:0)

18. Juli gegen SCR Altach 3:0 (1:0) - Test über 120 Minuten

25. Juli gegen Dynamo Dresden 3:3 (1:0) - Test über 120 Minuten

2. August gegen den Hamburger SV 5:1 (1:1)

9. August gegen Osasuna

1. FSV Mainz 05 Vorbereitungsstart: 2. Juli Trainingsstart (davor Leistungsdiagnostik) Trainingslager: 23. bis 30. Juli in Hopfgarten-Markt (Österreich) Testspiele:

5. Juli gegen die SpVgg Ingelheim 11:1 (5:1)

11. Juli gegen FC Bayern Alzenau 4:0 (2:0)

16. Juli gegen 1. FC Saarbrücken 4:1 (4:0)

29. Juli gegen Crystal Palace 4:3 (1:1) - Test über 120 Minuten

9. August gegen Racing Strassburg

RB Leipzig Vorbereitungsstart: 11. Juli Leistungsdiagnostik Trainingslager: 23. bis 30. Juli in Donaueschingen Testspiele:

19. Juli gegen ZFC Meuselwitz 3:0 (2:0)

26. Juli gegen FC Toulouse 7:0 (5:0)

2. August gegen Atalanta Bergamo 1:2 (1:0)

9. August gegen RC Lens

Werder Bremen Vorbereitungsstart: 5. Juli Leistungsdiagnostik Trainingslager: 22. bis 31. Juli in Zell Gerlos (Österreich) Testspiele:

12. Juli gegen FC Verden 04 6:0 (3:0)

19. Juli gegen Kickers Emden 3:1 (1:1)

26 Juli gegen Parma Calcio 0:0

1. August Doppeltest gegen die TSG Hoffenheim 0:1 (0:1), 0:3 (0:0)

9. August Doppeltest gegen Udinese Calcio

VfB Stuttgart Vorbereitungsstart: 7/8. Juli Leistungsdiagnostik Trainingslager: 28. Juli bis 2. August in Rottach-Egern Testspiele:

12. Juli gegen SV Fellbach 7:1 (4:0)

26. Juli Doppeltest gegen Celta Vigo 2:1 (1:0)

9. August gegen FC Bologna

Borussia Mönchengladbach Vorbereitungsstart: 4. Juli Leistungsdiagnostik Trainingslager: 18. bis 25. Juli in Rottach-Egern Testspiele: 18. Juli gegen Erzgebirge Aue 3:0 (3:0)

22. Juli gegen Metalist 1925 Charkiw 1:3 (1:1)

26. Juli gegen 1. FC Nürnberg 2:0 (1:0)

2. August gegen den FC Valencia 2:0 (1:0)

8. August gegen den FC Brentford

VfL Wolfsburg Vorbereitungsstart: 7. Juli Leistungsdiagnostik Trainingslager: 20. bis 26. Juli im Weimarer Land Testspiele:

12. Juli gegen Becks-Auswahl 12:0 (6:0)

20. Juli gegen FSV Zwickau (2:0) und Dynamo Dresden (2:0)

26. Juli gegen den 1. FC Magdeburg 4:3

30. Juli gegen RCD Espanyol 0:1 (0:0)

2. August gegen Feyenoord Rotterdam abgebr.

9. August Doppeltest gegen Brighton & Hove Albion

FC Augsburg Vorbereitungsstart: 7. Juli Trainingslager: 26. Juli bis 2. August in Kollerschlag (Österreich) Testspiele:

12. Juli gegen TSV Gersthofen 9:0 (3:0)

18. Juli gegen FC Memmingen 4:1 (2:1)

19. Juli gegen SC Austria Lustenau 2:0 (2:0)

25. Juli Doppeltest gegen Rot-Weiß Essen 5:3 (1:2 und 4:1)

1. August Doppeltest gegen Crystal Palace 2:3 (1:3 und 1:0)

8. August gegen Pisa Sporting Club

9. August gegen AFC Sunderland

1. FC Union Berlin Vorbereitungsstart: 7. Juli Leistungsdiagnostik Trainingslager: 23. Juli bis 1. August in Herzogenaurach Testspiele:

12. Juli gegen Brandenburger SC Süd 9:1 (6:1)

13. Juli gegen Grün-Weiss Ahrensfelde 5:0 (2:0)

19. Juli gegen den Linzer ASK 2:0 (1:0)

20. Juli gegen Rapid Wien 1:1 (1:0)

26. Juli gegen Greuther Fürth 0:1 (0:0)

2. August gegen Espanyol Barcelona 0:1 (0:1)

9. August gegen Olympiakos Piräus

FC St. Pauli Vorbereitungsauftakt: 3. Juli Trainingslager: 18. bis 27. Juli in Flachau (Österreich) Testspiele:

6. Juli gegen GW Firrel 10:0 (3:0)

12. Juli gegen SV Drochtersen Assel 0:1 (0:0)

15. Juli gegen Silkeborg IF 4:1 (2:1)

20. Juli gegen den Karlsruher SC 6:1 - Test über 120 Minuten

26. Juli gegen OGC Nizza 2:0 (0:0)

2. August gegen Coventry City 2:2 (1:1)

TSG Hoffenheim Vorbereitungsauftakt: 6. Juli Trainingslager: 27. Juli bis 3. August in Seefeld (Österreich) Testspiele:

12. Juli gegen de SGV Freiberg 3:2 (1:1)

16. Juli gegen die Sportfreunde Lauffen 11:0 (7:0)

19. Juli gegen SV Elversberg 5:2 (2:1)

23. Juli gegen FC Homburg 4:0 (2:0)

26. Juli gegen SV Darmstadt 5:1 (3:1) - Test über 120 Minuten

1. August Doppeltest gegen SV Werder Bremen 1:0 (1:0), 3:0 (0:0)

9. August gegen FC Metz

1. FC Heidenheim Vorbereitungsauftakt: 1. Juli Leistungstests Trainingslager: 11. bis 19. Juli in Natz-Schabs (Italien), 30. Juli bis 3. August in Mils (Österreich) Testspiele:

6. Juli gegen TSG Salach 7:0 (5:0)

9. Juli gegen die SGE Herbrechtingen/Bolheim 17:0 (11:0)

15. Juli gegen Wacker Innsbruck (2:0)

23. Juli gegen FC Ingolstadt 3:2 (2:1)

2. August gegen Racing Straßburg annull.

9. August gegen Parma Calcio

1. FC Köln Vorbereitungsauftakt: 7. Juli Leistungsdiagnostik Trainingslager: 19. bis 26. Juli in Bad Waltersdorf (Österreich) Testspiele:

12. Juli beim SV Bergisch Gladbach 7:1 (3:1)

18. Juli gegen Fortuna Köln 2:2 (0:0)

30. Juli gegen den Siegburger SV 7:0 (2:0)

9. August gegen Atalanta Bergamo