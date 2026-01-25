Nach der Bundesliga-Niederlage der Bayern gegen Augsburg (1:2) ließen es die Münchner Stars dennoch krachen.

Der FC Bayern München musste am Samstag in der Bundesliga eine überraschende 1:2-Niederlage im Derby gegen den FC Augsburg hinnehmen.

Von diesem Rückschlag ließen sich die Stars des Rekordmeisters aber offensichtlich nicht die (Feier-) Laune verderben.

Wie die "Bild" berichtet, trafen sich etwa Leon Goretzka, Lennart Karl und Tom Bischof am Samstagabend nach dem Augsburg-Spiel noch im Münchner Club "don‘t tell", um dort zu feiern.