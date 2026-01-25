bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
FC Bayern München: Stars feiern trotz Pleite gegen FC Augsburg
- Veröffentlicht: 25.01.2026
- 22:23 Uhr
- ran.de
Nach der Bundesliga-Niederlage der Bayern gegen Augsburg (1:2) ließen es die Münchner Stars dennoch krachen.
Der FC Bayern München musste am Samstag in der Bundesliga eine überraschende 1:2-Niederlage im Derby gegen den FC Augsburg hinnehmen.
Von diesem Rückschlag ließen sich die Stars des Rekordmeisters aber offensichtlich nicht die (Feier-) Laune verderben.
Wie die "Bild" berichtet, trafen sich etwa Leon Goretzka, Lennart Karl und Tom Bischof am Samstagabend nach dem Augsburg-Spiel noch im Münchner Club "don‘t tell", um dort zu feiern.
Joshua Kimmich reiste hingegen nach Kitzbühel zum Alpinen Ski-Weltcup auf der legendären Streif. Dort war der deutsche Nationalmannschafts-Kapitän mit Ehefrau Lina am Samstagabend bei der "Kitz Race Party 2026" zu Gast.
Kimmich bei Kitzbühel-Party mit Klopp, Ibrahimovic und Co.
Bei dieser Party waren zahlreiche Stars aus der Sportwelt zu Gast, etwa Jürgen Klopp, Zlatan Ibrahimovic, Nico Hülkenberg und Felix Neureuther.
Am Sonntag sah sich das Ehepaar Kimmich dann auch noch in Kitzbühel den Slalom der Männer an.
FC Bayern: Bier in der Kabine? Kompany sorgt für Lacher
Nach dem Abstecher nach Kitzbühel wird es für Kimmich und Co. bei den Bayern aber schon am Mittwoch wieder ernst.
Dann steht in der Champions League das abschließende Spiel der Ligaphase bei der PSV Eindhoven an (Mittwoch, 28. Januar, ab 21:00 Uhr im Liveticker).