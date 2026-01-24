- Anzeige -

Jonas Urbig Der Ex-Kölner darf anstelle von Neuer mal wieder Einsatzminuten sammeln und kommt zu seinem vierten Bundesligaspiel in dieser Saison. Ist lange arbeitslos und hat bei Fellhauers Schuss ans Lattenkreuz Glück (45.). Unsicher kurz nach der Pause, als er Claude-Maurices Flatterball nach vorne abprallen lässt, allerdings den Nachschuss von Kade hält (49.). Hält dann zweimal gut, ehe er beim 1:1 von Chaves am Ball vorbei greift (75.). Der Treffer geht klar auf seine Kappe. Beim 1:2 durch Massengo (81.) chancenlos. ran-Note: 5

Alphonso Davies Der lange verletzte Kanadier kommt zu seinem ersten Startelf-Einsatz seit neun Monaten und muss aufgrund des Ausfalls von Raphael Guerreiro (Wadenprobleme) auf der ungewohnten rechten Abwehrseite ran. Wird defensiv von Pavlovic abgesichert und geht daher immer wieder mit nach vorne. Eine gute Flanke auf Kane (57.), wenig später ausgewechselt. ran-Note: 3

Jonathan Tah Der Abwehrchef hat zunächst alles im Griff, wobei er wie die gesamte Defensive bei Fellhauers Lattenschuss nicht auf der Höhe ist. Ist mit einem Handspiel, für das er Gelb bekommt, allerdings mitverantwortlich für den in der Folge daraus entstehenden Ausgleich. Und auch beim 1:2 unorganisiert. ran-Note: 4

Min-Jae Kim Trotz seiner Gelb-Roten Karte in der Champions League gegen St. Gilloise steht der Südkoreaner auch mangels Alternativen wieder in der Startelf und feiert somit seinen 100. Einsatz für Bayern. Offenbart kleinere Probleme, die im Laufe der zweiten Hälfte allerdings immer größer werden. Kann die Abwehr daher auch nicht stabilisieren. ran-Note: 4

Hiroki Ito Der Japaner darf links hinten aushelfen und hat dort kaum Probleme. Schaltet sich vor allem bei Standards in die Offensive ein und überspringt Zesiger nach Olises Ecke locker. Der Kopfball zum 1:0 (23.) ist sein erstes Saisontor. Kommt allerdings bei Fellhauers Lattenkracher in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zu spät. Nach 79 Minuten ausgewechselt. ran-Note: 3

Aleksandar Pavlovic Das Eigengwächs zeigt hohes Laufpensum und sorgt im defensiven Mittelfeld für Ordnung. Kann aber gerade nach der Pause nicht alle Lücken stopfen. ran-Note: 4

Leon Goretzka Der Nationalspieler ersetzt Kimmich im Mittelfeld. Gewinnt einige Zweikämpfe im Zentrum, nach vorne aber mit wenigen Aktionen und nach 79 Minuten ausgetauscht. ran-Note: 4

Michael Olise Etwas weniger auffällig als zuletzt, aber mit der schön getimten Ecke auf Ito zum 1:0. Sonst jedoch mit weit weniger gefährlichen Aktionen, offenbar muss er langsam den wenigen Verschnaufpausen etwas Tribut zollen. Hat noch eine gute Szene, doch sein Drehschuss in der Nachspielzeit zum möglichen 2:2 klatscht nur an die Latte. ran-Note: 4

Lennart Karl Nachdem Gnabry wegen Magen-Darm-Erkrankung passen muss, darf der Youngster erneut von Beginn an ran. Im ersten Abschnitt mit Licht und Schatten. Hat eine gute Chance, seine Direktabnahme geht aber weit übers Tor (25.). Sorgt ansonsten aber kaum für Gefahr und geht nach 61 Minuten runter. ran-Note: 4

Luis Diaz Der Kolumbianer ist wieder der Aktivposten in der Offensive, viel unterwegs und immer anspielbar. Seinen Vorlagen fehlt aber die Präzision, zudem scheitert er knapp an Dahmen (26.). In der zweiten Halbzeit deutlich weniger präsent. ran-Note: 3

Harry Kane Wie schon in den vergangenen Partien kommt der Torjäger in der ersten Hälfte kaum einmal in gefährliche Situationen und lässt sich daher immer wieder zurückfallen. Erst kurz vor der Pause hat er seine erste Möglichkeit, doch der Ball wird noch zur Ecke abgewehrt. Nach dem Wechsel dann mit einer guten Kopfball-Gelegenheit, die Chaves aber abblocken kann (57.). Kommt ansonsten aber nicht mehr zum Zug. ran-Note: 4

Joshua Kimmich (ab 61. Minute) Der DFB-Kapitän ersetzt nach einer guten Stunde Davies und spielt wie in der Nationalmannschaft rechts hinten. Kann offensiv keine entscheidenden Akzente setzen und sieht beim 1:2 gegen Flankengeber Giannoulis auf seiner Seite schlecht aus. ran-Note: 4

Jamal Musiala (ab 61. Minute) Der lange verletzte Youngster kommt eine Woche nach der Rüpckkehr nach seinem Wadenbeinbruch in Leipzig auch zum Saison-Heimdebüt. Ist offenbar noch nicht so weit, dem Offensivspiel der Bayern seinen Stempel aufzudrücken. ran-Note: 4

Tom Bischof (ab 79. Minute) Der Neuzugang aus Hoffenheim ersetzt Ito in der Schlussphase, um über links mehr Druck zu machen. Gelingt ihm nicht. ran-Note: Ohne Bewertung

Nicolas Jackson (ab 79. Minute) Der Senegalese, der erst am Sonntag den Titelgewinn beim Afrika Cup feierte, soll als zusätzlicher Stürmer für die Wende sorgen. Kommt aber zu keiner Torchance mehr. ran-Note: Ohne Bewertung