Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

+++ 21. November, 10:22 Uhr: Wohl nur noch drei Klubs im Rennen um Upamecano +++ Im Poker um einen Verbleib von Dayot Upamecano muss sich der FC Bayern offenbar noch mit zwei Konkurrenten auseinandersetzen. Wie die "Bild" berichtet, befasst sich der Franzose selbst nur noch mit Bayern, Real Madrid und Paris Saint-Germain. Alle anderen Klubs, die zuletzt mit dem Innenverteidiger in Verbindung gebracht wurden, seien demnach aus dem Rennen, darunter der FC Barcelona und der FC Liverpool. Mutmaßlich wird sich der Franzose in den kommenden Wochen entscheiden. Der Vertrag des 27-Jährigen läuft am Saisonende aus.

+++ 20. November, 13:52 Uhr: Verlängert Upamecano? Hainer ist zuversichtlich +++ Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer ist zuversichtlich, dass der heiß umworbene Abwehrchef Dayot Upamecano auch über den kommenden Sommer hinaus beim Rekordmeister spielen wird. "Ich bin da optimistisch. Alles was ich höre, auch wenn ich selber mit ihm spreche: Es gefällt ihm unheimlich gut bei Bayern München, er fühlt sich unheimlich wohl, fühlt sich auch mit dem Trainer unheimlich wohl. Dies sieht man auch an seiner Leistung", sagte Hainer am Donnerstag am Rande einer Veranstaltung des Rekordmeisters zum Thema Demenz. Deshalb hoffe er "natürlich, dass es klappt bei uns. Aber wie gesagt, am Ende des Tages muss der Vertrag erst unterschrieben sein", so Hainer. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft am Saisonende aus. Einige europäische Topklubs, unter anderem Real Madrid und Paris Saint-Germain, sollen Interesse am 27 Jahre alten Franzosen haben. Für Hainer kommt dies aber nicht überraschend, "wenn so ein Spieler wie er, der so gut spielt, auch von anderen Vereinen umworben wird". Upamecano hatte zuletzt die Frage nach seiner Zukunft erneut offen gelassen. "Ich habe einen guten Berater. Wir werden die richtige Entscheidung treffen. Ich konzentriere mich auf diese Saison und meine Ziele mit dem Verein und der Nationalmannschaft", sagte er bei "L'Equipe".

+++ 19. November, 16:15 Uhr: FC Bayern plant offenbar keine Wintertransfers +++ Das Transferkarussell wird sich im Winter wohl ohne Beteiligung des FC Bayern München drehen. Wie es im Podcast Bayern-Insider der "Bild"-Zeitung heißt, verzichtet der Rekordmeister auf Aktivitäten in der kommenden Transferperiode. Barca-Ansage an Lewandowski: Verlor FC Bayern Millionensumme? Demnach sei die Vereinsführung überzeugt, dass der aktuelle Kader stark genug ist, um die Saisonziele zu erreichen. Eine Erkenntnis, die angesichts der derzeit überzeugenden Leistungen und Ergebnisse des Teams von Vincent Kompany nicht unbedingt überrascht. Zumal mit Hiroki Ito, Jamal Musiala und Alphonso Davies drei langzeitverletzte Profis kurz vor ihren Comebacks stehen. Auch Kompany selbst sei überzeugt von dieser Strategie, heißt es. Der Belgier galt bislang nicht als uneingeschränkter Förderer von jungen Spielern. Sein Vertrauen in den erst 17-jährigen Lennart Karl zeigt aber, dass er sehr wohl eigenen Talenten den Weg zu den Profis ebnen kann.

+++ 18. November, 23:55 Uhr: Schon im Winter: Topklub wohl heiß auf Goretzka +++ Bei der Nationalmannschaft konnte sich Bayern-Star Leon Goretzka jüngst wieder ins Schaufenster spielen. Beim 6:0-Sieg gegen die Slowakei spielte der Routinier stark und leitete das 2:0 mit einem Traumpass auf Teamkollege Serge Gnabry ein. Derartige Leistungen wecken Begehrlichkeiten. So berichtete die italienische Zeitung "Leggo", dass Topklub Juventus Turin den Deutschen unter Vertrag nehmen will - und zwar bereits im Winter. Demnach hofft Klubboss Damien Comolli wohl auf ein Schnäppchen, weil der Vertrag von Goretzka in München am Saisonende ausläuft. Will der FCB noch Ablöse kassieren, muss der 30-Jährige im Winter verkauft werden, worauf die Alte Dame spekulieren soll. Aber: Die Münchner sollen laut "Sport Bild" kein Interesse an einem Abgang des Nationalspielers haben und können sich demnach sogar vorstellen, seinen Vertrag im Sommer noch einmal zu verlängern - wenn auch zu deutlich geringeren Bezügen. In diesem Zuge soll sich übrigens auch ein möglicher Wechsel in die Türkei erübrigt haben. Zuletzt zeigte Fenerbahce Istanbul mit Neu-Trainer Domenico Tedesco, den Goretzka noch aus gemeinsamen Schalker Zeiten kennt, Interesse.

+++ 18. November, 07:43 Uhr: Freund erklärt Asllani-Idee +++ Der FC Bayern beschäftigt sich mit TSG-Stürmer Fisnik Asllani. Bei "Sky" erklärt Sportdirektor Christoph Freund, dass es für den FCB für die Zukunft wichtig sei, "junge Talente" einzubinden. Es sei ein wichtiger Faktor für eine "gute Balance" im Kader. Neben Asllani sollen die Bayern auch Kölns Said El Mala beobachten. Freund zur Kaderplanung: "Die Mischung innerhalb des Kaders macht den Unterschied. Das sieht man derzeit. Wir haben sehr erfahrene Spieler, die auf höchstem Niveau spielen, und wir haben junge Spieler, die sich extrem gut entwickeln und große, beeindruckende Fortschritte machen. Eine gute Mischung zu haben, wird auch in Zukunft das Ziel bleiben." In der Offensive ist Harry Kane gesetzt. Dahinter läuft der Vertrag von Serge Gnabry aus. Nicolas Jackson ist für ein Jahr vom FC Chelsea ausgeliehen. Dessen Kaufoption läge bei 65 Millionen Euro. Die von Asllani beispielweise bei 30 Millionen. Auch interessant: FC Bayern München: Michael Olise von Top-Klubs umworben - Abgang ausgeschlossen?

+++ 17. November, 18:45 Uhr: Erste Gespräche mit Stürmer-Kandidat Fisnik Asllani? +++ Der FC Bayern München konkretisiert seine Bemühungen um Stürmer Fisnik Asllani nun wohl. Laut "Sky" haben bereits erste Gespräche mit dem 23-Jahre alten Angreifer von 1899 Hoffenheim stattgefunden. Demnach sind die Bayern-Verantwortlichen Max Eberl und Christoph Freund von der Entwicklung des gebürtigen Berliners wohl sehr angetan. Der kosovarische Nationalspieler kann die Kraichgauer dem Bericht nach im Sommer 2025 aufgrund einer Ausstiegsklausel verlassen. Für die Hoffenheimer steuerte Asllani in der laufenden Pflichtspiel-Saison bereits sechs Treffer und drei Vorlagen bei zwölf Einsätzen bei. In der Vorsaison war er in die 2. Bundesliga nach Elversberg verliehen, wo er seinen Durchbruch in Deutschland schaffte (37 Pflichtspiel-Einsätze, 19 Tore, zehn Vorlagen).

+++ 16. November, 16:30 Uhr: Gerücht um Neuer-Nachfolger +++ Fährt der FC Bayern bezüglich der Nummer-eins-Frage zweigleisig? Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, haben die Münchner ihre Fühler nach Mike Maignan von der AC Mailand ausgestreckt. Der französische Nationalkeeper könnte schon im Sommer ablösefrei nach München wechseln, da sein Vertrag bei Milan ausläuft. Der "Sport Bild" zufolge ist an diesem Gerücht allerdings nichts dran. Vielmehr gehe man beim FC Bayern davon aus, dass Neuer seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und auch in der kommenden Saison zwischen den Pfosten stehen wird. Jonas Urbig könnte derweil weiter Erfahrungen sammeln und im Sommer 2027 den Posten als neue Nummer eins übernehmen. Die Münchner sollen mit der Entwicklung des Youngsters sehr zufrieden sein. Zudem könnte auch Alexander Nübel in der Verlosung noch eine Rolle spielen. Im Falle eines Interesses an Maignan hätten die Münchner ohnehin harte Konkurrenz. Unter anderem der FC Chelsea und Juventus Turin sollen Interesse haben. Dem Bericht der "Gazzetta dello Sport" zufolge würde der 30-Jährige offenbar einen Wechsel auf die Insel bevorzugen. Maignan wollte wohl schon vor sechs Monaten an die Stamford Bridge wechseln. Dort ist derzeit Robert Sanchez die Nummer eins.

FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers