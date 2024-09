Der FC Bayern München hat am 4. Spieltag der Bundesliga beim 5:0-Sieg in Bremen eine weitere Gala-Vorstellung abgeliefert. ran zeigt die Stimmen zum Spiel.

Jamal Musiala zur Kritik von "Sky"-Experte Dietmar Hamann: "Ich bin immer offen für Kritik. Ich höre zu, was Leute zu mir sagen. Aber das Wichtigste ist, was der Trainer von mir fordert. Ich bin selbstkritisch nach jedem Spiel, möchte jede Aktion perfekt machen, möchte mich immer weiter verbessern."

Junior Dina Ebimbe (Eintracht Frankfurt) Verliert Eintracht Frankfurt einen Stammspieler an England? Wie der französische Sender "RMC" berichtet, will der FC Everton Junior Dina Ebimbe aus Frankfurt holen. Der rechte Mittelfeldspieler, der auch im Zentrum eingesetzt werden kann, steht noch bis 2027 am Main unter Vertrag. Die SGE würde wohl bei einer Summe ab 20 Millionen Euro gesprächsbereit sein.

Issa Kabore (Manchester City) Werder Bremen soll laut "Bild" an ManCity-Profi Issa Kabore dran sein. Demnach könnte der 23-Jährige die gesuchte Option für die rechte Außenbahn sein. Zuletzt wurde Kabore mehrere Male verliehen, in der Vorsaison an Luton Town. Da er bei den Citizens sportlich keine Rolle spielt, wären die Engländer dem Bericht nach zu einem Verkauf bzw. einer Leihe bereit.

Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen) Das Leverkusener Supertalent wird im Sommer 2025 eine der heißesten Aktien auf dem Transfermarkt sein, so viel ist klar. Doch neben dem FC Bayern wird sich laut dem spanischen Portal "Relevo" auch Real Madrid um Wirtz bemühen. Während der deutsche Rekordmeister dafür bereit ist, in die Vollen zu gehen, sieht die Strategie der Königlichen etwas anders aus.

Naby Keita (Werder Bremen) Demnach soll Hatayspor an einer Leihe des Mittelfeldspielers arbeiten und eine Kaufoption über 1,5 Millionen Euro erhalten. Die Zeit drängt jedoch, denn das Transferfenster in der Türkei schließt am Freitag um 23 Uhr. Wegen Visaproblemen durfte Keita offenbar kurzfristig nicht in das Land einreisen. Deshalb soll der obligatorische Medizincheck laut Bericht in Deutschland stattfinden.

Mason Greenwood (Olympique Marseille) Erst Mitte Juli war Greenwood für 26 Millionen Euro von Jugendverein Manchester United in die Ligue 1 gewechselt. Unter OM-Coach Roberto De Zerbi verpasste der Rechtsaußen in den ersten vier Pflichtspielen keine einzige Spielminute und glänzte mit fünf Toren sowie einer Vorlage. Aufgrund von Vergewaltigungsvorwürfen steht Greenwood in der Kritik - daran änderte auch der Freispruch im Februar 2023 wenig.

Mason Greenwood (Olympique Marseille) Dieses Gerücht dürfte auf viel Gegenwind von den Bayern-Fans stoßen. Übereinstimmenden Berichten von "TalkSPORT" und "HITC" zufolge hat sich Marseille-Neuzugang Mason Greenwood mit starken Leistungen in Frankreich in den Fokus der Münchner gespielt. Auch das Spanien-Trio Real Madrid, Atletico Madrid und FC Barcelona sowie der Scheich-Klub Paris SG sollen Interesse am 22-jährigen Englänger haben ...

Alphonso Davies (FC Bayern München): "Wir freuen uns über den Sieg, aber wir wissen, dass die nächste große Aufgabe ansteht. Wir freuen uns auf das Spiel gegen Leverkusen. Wir sind selbstbewusst. Sie sind letztes Jahr verdient Meister geworden, aber es war nicht schön, zuzusehen, als sie die Schale bekommen haben. Es wird definitiv ein tolles Duell."

Max Eberl (Sportvorstand FC Bayern München): "Wir unterstützen uns gegenseitig. In der Defensive macht jeder mit, wir setzen den Passgeber unter Druck. Das macht es dem Abwehrspieler und den Stürmern leichter, wenn sie den Ball in hohen Regionen gewinnen. Minjae Kim und Dayot Upamecano haben heute herausragend gespielt. Bremen hatte keinen Schuss aufs Tor. Es gab nur eine Situation in der 55. Minute, wo Michael Olise im Strafraum klärt. Das ist Bayern München. Nach so einem Spiel ziehe ich morgen umso lieber die Lederhose an. Wir haben Jungs, die spielen wollen, die zocken wollen. Wenn du ständig hinterherläufst, verliert man irgendwann die Lust. Aber wir erobern die Bälle aktuell sehr, sehr hoch, so dass die Jungs Platz haben und ihre Qualität ausspielen können. Momentan macht es einfach Freude."

Ole Werner (Trainer SV Werder Bremen): "Wir waren nicht bei 100 Prozent, die Bayern waren dafür bei 100 Prozent. So kommt so ein Ergebnis zustande. Für uns ist wichtig, dass wir aus dem Spiel lernen und die Dinge analysieren, die es zu verbessern gilt. Aber wir müssen es auch richtig einordnen, dass wir nicht jeden Spieltag gegen Bayern München spielen. Dass es heute mit der Qualität des Gegners so war, dass wir in allen Bereichen unterlegen waren."