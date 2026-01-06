Der FC Bayern München gewinnt sein Testspiel bei RB Salzburg deutlich. Vor allem nach der Hereinnahme von Lennart Karl dreht der Rekordmeister auf.

Noch ohne seinen Zauberfuß Jamal Musiala hat der FC Bayern München eine erfolgreiche Generalprobe für den Restart in der Fußball-Bundesliga hingelegt. Angeführt von Superjoker Lennart Karl setzten sich die Münchner in ihrem einzigen Vorbereitungsspiel bei RB Salzburg 5:0 (1:0) durch. Hiroki Ito (45.), Karl (71./87.), Felipe Chávez (75.) nach Karls Hereingabe und Tom Bischof (90.+2) trafen.

Der seit Sommer verletzte Musiala habe "noch leichte Probleme, aber nichts Dramatisches", sagte Sportvorstand Max Eberl bei fcb.tv. Trainer Vincent Kompany ergänzte: "Wenn er in einem der nächsten drei Spiele vielleicht ein paar Minuten bekommt, dann sind wir zufrieden." Die Bayern starten am Sonntag (ab 17:30 Uhr im Liveticker) gegen den VfL Wolfsburg in die zweite Saisonhälfte.

Vor 29.090 Zuschauern musste Kompany neben Musiala auch auf Kapitän Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Alphonso Davies und Sacha Boey verzichten. "Keiner von denen wird langfristig fehlen", sagte der Coach, der zuversichtlich für den Restart ist: Die Mannschaft habe "richtig Bock".