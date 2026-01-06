- Anzeige -
Fußball

FC Bayern München: Superjoker Lennart Karl sorgt für klaren Testspiel-Sieg bei RB Salzburg

  • Aktualisiert: 06.01.2026
  • 17:05 Uhr
  • SID

Der FC Bayern München gewinnt sein Testspiel bei RB Salzburg deutlich. Vor allem nach der Hereinnahme von Lennart Karl dreht der Rekordmeister auf.

Noch ohne seinen Zauberfuß Jamal Musiala hat der FC Bayern München eine erfolgreiche Generalprobe für den Restart in der Fußball-Bundesliga hingelegt. Angeführt von Superjoker Lennart Karl setzten sich die Münchner in ihrem einzigen Vorbereitungsspiel bei RB Salzburg 5:0 (1:0) durch. Hiroki Ito (45.), Karl (71./87.), Felipe Chávez (75.) nach Karls Hereingabe und Tom Bischof (90.+2) trafen.

Der seit Sommer verletzte Musiala habe "noch leichte Probleme, aber nichts Dramatisches", sagte Sportvorstand Max Eberl bei fcb.tv. Trainer Vincent Kompany ergänzte: "Wenn er in einem der nächsten drei Spiele vielleicht ein paar Minuten bekommt, dann sind wir zufrieden." Die Bayern starten am Sonntag (ab 17:30 Uhr im Liveticker) gegen den VfL Wolfsburg in die zweite Saisonhälfte.

Vor 29.090 Zuschauern musste Kompany neben Musiala auch auf Kapitän Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Alphonso Davies und Sacha Boey verzichten. "Keiner von denen wird langfristig fehlen", sagte der Coach, der zuversichtlich für den Restart ist: Die Mannschaft habe "richtig Bock".

Bayern mit glücklicher Führung zur Pause

Die Führung war jedoch etwas glücklich, Salzburg hatte in der ersten Hälfte mehr vom Spiel. Außerdem wurde Itos Volley-Abnahme nach einer zu kurzen Abwehraktion von Verteidiger Jannik Schuster unhaltbar abgefälscht.

Mit Wiederbeginn boten beide Mannschaften elf neue Spieler auf. Bei den Bayern kamen unter anderem Karl, Luis Díaz sowie die Nationalspieler Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic und Serge Gnabry von der Bank.

Die Münchner spielten nun dominanter. Karl traf auf Zuspiel von Chávez aus Mittelstürmerposition, ehe er dem jungen Peruaner aus dem Regionalliga-Team der Bayern das 0:3 auflegte.

Der ehemalige Leverkusener Kerim Alajbegovic (77.) traf für RB per Freistoß die Latte. Doch die Bayern hatten durch Karl und Bischof das letzte Wort.

