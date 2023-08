Anzeige

Die Bundesliga startet am 18. August in die Saison 2023/2024. SAT.1 überträgt das Eröffnungsspiel zwischen dem SV Werder Bremen und dem FC Bayern München heute live im Free-TV - auf ran.de und in der ran-App gibt es dazu einen kostenlosen Livestream.

+++ Update 18. August, 22:30 Uhr: Bayern mit deutlichem Auftaktsieg +++

Ein Tor, eine Vorlage: Harry Kane hat mit seinem bärenstarken Debüt Serienmeister Bayern München einen perfekten Saisonstart in der Fußball-Bundesliga beschert. Der Rekordchampion siegte bei "Lieblingsgegner" Werder Bremen 4:0 (1:0), der neue Topstar Kane hatte daran maßgeblichen Anteil. Der 100-Millionen-Mann bereitete den Führungstreffer von Leroy Sane vor (4.), dann erzielte er sein erstes Tor für seinen neuen Klub (74.). Sane (90.) und Mathys Tel (90.+4) machten es deutlich.

Die Mannschaft von Trainer Ole Werner war dem FC Bayern in allen Belangen deutlich unterlegen und setzten ihre Horrorserien gegen das Team von Coach Thomas Tuchel fort. Es setzte die 15. Heimniederlage im mit 42.100 Zuschauern ausverkauften Weserstadion gegen die Münchner in Folge, der letzte Werder-Sieg im direkten Vergleich ist mittlerweile fast 15 Jahre her.

