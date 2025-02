Manuel Neuer über die Elfmeter-Qualitäten von Harry Kane: "Seine Quote ist schon bemerkenswert, gerade auch die Disziplin, die er an den Tag legt, indem er das auch immer wieder trainiert. Im Training bei uns schießt er aber die Elfmeter nicht gegen mich, da sind bei uns andere Torhüter im Kasten. Aber das behalten wir auch so bei – weil es funktioniert ja (lacht)."

Harry Kane (FC Bayern München): "Ich habe in dieser Saison schon oft das 1:0 erzielt, das ist toll. Das ist auch meine Verantwortung und Aufgabe als Stürmer. Es hat heute wieder Spaß gemacht mit den Jungs, aber ich hätte noch mehr Tore erzielen können. Wir haben heute auch defensiv gut gespielt, sind noch in der Nachspielzeit verlorenen Bällen hinterhergelaufen."

Michy Batshuayi (Galatasaray Istanbul) Bundesligist Eintracht Frankfurt möchte am Deadline Day wohl noch mal in der Offensive nachlegen. Laut "L’Equipe" verhandeln die Hessen über eine Verpflichtung von Stürmer Michy Batshuayi. Wie "Sky" berichtet geht es dabei um eine feste Verpflichtung. Der 31-jährige Belgier hat bei Galatasaray Istanbul noch Vertrag bis 2027. Obwohl er beim türkischen Topklub nur Stürmer Nummer drei war, ...

Mohamed Salah (FC Liverpool) In diesem Fall werde sich "Bayern sicherlich mit Salah beschäftigen". Einfach wäre ein Wechsel aber sicherlich nicht zu verwirklichen. Dem Vernehmen nach verdient der Offensivspieler bei den Reds rund 22 Millionen Euro pro Jahr, dazu dürfte im Falle eines Wechsels ein üppiges Handgeld kommen. Zudem sind diverse Klubs aus Saudi-Arabien an dem 32-Jährigen interessiert, die hohe Summen deutlich leichter stemmen können.

Vincent Kompany (Trainer FC Bayern München): "Wir hatten in der ersten Halbzeit auch schon Chancen, aber diese zwei, drei Momente nicht genützt. Wir sind aber ruhig geblieben und wussten, dass wir Lösungen finden, wenn wir den Druck auf den Gegner hochhalten können. Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis und der Leistung. Nach den Gegentoren zuletzt gegen Kiel war mir wichtig, den Blick auf die gesamte Mannschaft zu legen und gucken, was wir kollektiv besser machen können. Wichtig war, die Ruhe zu bewahren und deshalb nicht in Panik zu verfallen. Sonst findet man oft nicht die Lösungen. Und wir sind auch immer noch die Mannschaft in der Bundesliga mit den wenigsten Gegentoren."

Michael Zetterer (SV Werder Bremen): "Dass es ein Spiel wird, in dem wir viel verteidigen müssen, war klar. Dass es so deutlich und so tief wird, war nicht der Plan. Auch nicht, dass wir so wenig Entlastung nach vorne bekommen. Dann verliert man hier absolut verdient. Wir standen zu tief und so ist der Weg nach vorne nach Ballgewinn einfach zu lang. Wenn du 70, 80 Meter zurücklegen musst, bis du vor Manuel Neuer stehst, ist es zu weit. Bayern hat es gut gemacht, aber wir haben sie auch ein bisschen dazu eingeladen, finde ich."

Patrick Kohlmann (Co-Trainer SV Werder Bremen): "Wir haben in der ersten Halbzeit vieles von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Bei den wenigen Ballgewinnen, die wir hatten, hätten wir uns klarere Torchancen erspielen können, was aber natürlich nicht einfach ist. Nach der Pause wurde es mit den Elfmetern und den verletzungsbedingten Ausfällen natürlich nicht einfacher. Am Ende ist es eine verdiente Niederlage, über die wir sprechen. Trotzdem kann ich der Mannschaft 0,0 Vorwurf machen."