FC Bayern München - Sven Ulreich: Plötzlich wieder im Rampenlicht

Sven Ulreich kehrt beim FC Bayern unerwartet für kurze Zeit ins Tor zurück.

Um Sven Ulreich war es lange Zeit ganz ruhig. Dies hatte zum einen mit einem schrecklichen privaten Schicksalsschlag zu tun. Doch auch sportlich spielte der 37 Jahre alte Torhüter beim FC Bayern hinter Manuel Neuer und Jonas Urbig als Nummer drei nur noch eine Nebenrolle. Da Neuer und Urbig nun aber verletzt sind, rückt Ulreich unerwartet ins Rampenlicht.

Mindestens beim Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr) bei Bayer Leverkusen wird der Schwabe die Nummer eins beim Rekordmeister sein. Wann Neuer nach einem Muskelfaserriss in der Wade und Urbig, der beim 6:1 in der Champions League in Bergamo kurz vor Schluss eine Gehirnerschütterung erlitten hat, zurückkehren, ist offen.

Möglich also, dass Ulreich vor der Länderspielpause dann auch noch im Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta am Mittwoch sowie in der Liga gegen Union Berlin (21. März) gefragt ist.

Sein letztes von bisher 103 Pflichtspielen für die Bayern hatte Ulreich vor eineinhalb Jahren am 21. September 2024 beim 5:0 in Bremen bestritten. Bei seinen Einsätzen für die Münchner war auf Ulreich, einst die Nummer eins beim VfB Stuttgart, stets Verlass gewesen. Auch am Samstag nach langer Zeit ohne Spielpraxis?