FC Bayern München - Jonas Urbig: Kostet die Verletzung dem Torwart die WM-Teilnahme?

Manuel Neuers Stellvertreter Jonas Urbig überzeugt auch gegen Atalanta, fällt aber nach einer Verletzung vorerst aus. Das könnte auch eine DFB-Nominierung unwahrscheinlicher machen. Nachrücken wird ein alter Bekannter. Aus Bergamo berichtet Martin Volkmar Das Spiel war schon längst gelaufen, als sich in der Nachspielzeit ein folgenschwerer Zusammenprall ereignete. Für den FC Bayern und noch mehr für Torhüter Jonas Urbig. Bis dahin hatte der Vertreter von Manuel Neuer im stimmungsvollen "Hexenkessel" von Bergamo eine starke Leistung gezeigt (ran-Note 2). Mit einem präzisen Steilpass übers gesamte Spielfeld hatte der 22-Jährige das bereits vorentscheidende 3:0 von Serge Gnabry (25.) eingeleitet, danach mehrfach seinen Kasten sauber gehalten. Highlights der Champions League: Mittwoch ab 23 Uhr hier im Joyn-Stream schauen Dabei stand Urbig unter besonderer Beobachtung, schließlich war es sein erstes K.o.-Spiel in der Champions League seit dem Viertelfinal-Aus vor fast einem Jahr bei Inter Mailand, als er ebenfalls für den verletzten Neuer im FCB-Tor stand. Doch der Youngster, der erst vor 13 Monaten als damaliger Ersatztorwart von Zweitligist 1. FC Köln nach München gekommen war, zeigte sich mit seinem abgeklärten Auftritt nicht zum ersten Mal dem Druck auf internationalem Topniveau gewachsen.

DFB-Team: Jonas Urbig offenbar bei Nagelsmann auf dem Zettel Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann dürfte das mit Wohlwollen beobachtet haben, schließlich soll er Urbig als Ersatzmann hinter Oliver Baumann und Alexander Nübel für die WM auf dem Zettel haben. Experten wie Ex-Nationalkeeper Roman Weidenfeller würden den Bayern-Keeper ebenfalls nominieren, allein weil er beim Rekordmeister nicht nur auf höchstem Level trainiert, sondern auch regelmäßig für den immer anfälligeren Neuer zum Einsatz kommt: Diese Saison bereits in zwölf Pflichtspielen, ebenso viele bestritt er nach seinem Wechsel in der Rückrunde 2024/25. Doch Urbigs WM-Traum könnte am späten Mittwochabend geplatzt sein. Denn mit der praktisch letzten Aktion des Spiels erzielte Atalanta den 1:6-Ehrentreffer durch Mario Pasalic und dabei wurde der FCB-Torhüter von Nikola Krstovic über den Haufen gerannt.

Max Eberl: "Jonas war ein bisschen benebelt" Der ehemalige U21-Nationalspieler musste zunächst minutenlang auf dem Platz behandelt werden, wurde dann von zwei Betreuern gestützt vom Platz geführt. "Jonas war ein bisschen benebelt in der Kabine und hatte natürlich riesige Kopfschmerzen. Da müssen wir abwarten", sagte Sportdirektor Max Eberl nach der Partie. Wegen Sehstörungen musste Urbig sogar im Krankenhaus untersucht werden, fehlt daher als einziger Profi auch auf dem nächtlichen Bankett in der noblen "Villa Moroni" vor den Toren Bergamos.

Jonas Urbig: Diagnose da, Dauer der Zwangspause offen Immerhin konnte er zeitnah das Hospital verlassen und mit der Mannschaft am Mittwoch nach München zurückfliegen, wo nach weiteren Untersuchungen eine Gehirnerschütterung als Diagnose bestätigt wurde. Mindestens am Samstag bei Bayer Leverkusen (ab 15:30 Uhr im Liveticker) sowie im Rückspiel am kommenden Mittwoch gegen Atlanta (ab 21:00 Uhr im Liveticker) wird Urbig ausfallen, voraussichtlich auch bei der letzten Partie vor der Länderspielpause am 21. März gegen Union Berlin geschont werden. Da der Keeper auch die Zeit danach zur Wiedergenesung gut gebrauchen kann, scheint eine mögliche Nominierung durch Nagelsmann für die Tests gegen die Schweiz (27. März) und die Schweiz (30. März) eher unwahrscheinlich. Droht Kimmich und Olise ein übles Nachspiel wegen der Gelben Karten? Bericht deutet Entscheidung an

FC Bayern: Urbig gehört die Zukunft Der Bundestrainer hatte aber angekündigt, dass das Aufgebot vor seiner endgültigen Entscheidung weitgehend mit dem WM-Kader übereinstimmen dürfte. Nicht unwahrscheinlich, dass er dann von einer Berufung Urbigs Abstand nimmt, da er ihn vorher nicht mehr kennenlernen kann. Was natürlich bitter wäre für den potenziellen Neuer-Nachfolger, dem aber gleichwohl aller Voraussicht nach beim FC Bayern und vermutlich auch als beinahe logische Konsequenz im Nationalteam die Zukunft gehören dürfte.

