Pep Guardiola als Sinnbild: Die Premier League wird vorgeführt! Ein Kommentar

Manchester City: Nicht der erste Schuss vor den Bug Die erste Hälfte im Bernabeu war ein Offenbarungseid Manchesters gegen eine Mannschaft, die selbst in einer mittelschweren Krise steckt und deren neuer Trainer Alvaro Arbeloa kurz nach Dienstantritt bereits in der Kritik steht. Seit Beginn der vergangenen Saison haben die Citizens immer wieder Schwächephasen, die für eine Guardiola-Mannschaft nicht nur ungewohnt, sondern eigentlich unerhört sind, wenn man das quasi unerschöpfliche Transferbudget in Betracht zieht.

Abnutzungserscheinungen gibt es schon seit einiger Zeit. Zwischen Ende Oktober und Ende November 2024 blieb City sieben Spiele lang ohne Sieg, sechs dieser Partien verlor die Guardiola-Elf, aus zwölf Spielen gab es nur einen Sieg. Das kostete die "Sky Blues" am Ende effektiv zwei Titel. Dass die Dominanz des lange Zeit als bester Trainer der Welt geltenden Guardiola zu Ende ging, hätte spätestens da klar sein müssen. Doch einen Abschied schlossen alle Parteien aus. Mittlerweile scheint er fast unvermeidlich. Man sollte sich im kommenden Sommer trennen, denn ManCity steht in der Champions League mit dem Rücken zur Wand und droht auch in der Premier League erneut den Titel zu verpassen.

City-Scheitern sinnbildlich für Premier League: Ein Neuanfang muss her Doch nicht nur den Nordengländern wurden in der Königsklasse die Grenzen aufgezeigt. Keins der sechs (!) Teams von der Insel konnte sein Hinspiel für sich entscheiden. Nicht nur das, der FC Chelsea, Tottenham Hotspur und eben City verloren ihre Spiele jeweils mit drei Toren Unterschied. Freilich sind die Teams noch nicht ausgeschieden, man benötigt jedoch ein einige mittelgroße Wunder. Tottenham Hotspur: Kommt nun Jürgen Klinsmann als Retter? Ex-Bundestrainer hat genaue Vorstellungen Englische Teams bilden zwar weiterhin die Spitze der europäischen Fußball-Nahrungskette. Der Abstand ist jedoch kleiner geworden. Limitiertere Teams haben Verteidigen perfektioniert, viele kommen über mannschaftliche Geschlossenheit, die mit Geld nicht gekauft werden kann.

Bundesliga-Transfergerüchte: Leipzig-Star Yan Diomande auf Zettel von Top-Klub 1 / 8 © AFP/SID/RONNY HARTMANN Yan Diomande (RB Leipzig)

Leipzig-Youngster Yan Diomande zählt zu den großen Entdeckungen der Saison. Dies hat offenbar auch Manchester United festgestellt, die laut der spanischen Zeitung "Sport" Interesse am 19-Jährigen haben sollen. Demnach hätte der Flügelspieler die ManUnited-Bosse mit seiner "Schnelligkeit und Dribbelfähigkeit" beeindruckt. Allerdings läuft sein Vertrag bei RB bis Sommer 2030, sodass die mögliche Ablöse sehr hoch ausfallen dürfte. © IMAGO/Buzzi Victor Osimhen (Galatasaray Istanbul)

Victor Osimhen steht nun wohl doch auf dem Zettel des FC Bayern. Der Rekordmeister prüft laut "FussballTransfers", ob ein Transfer des nigerianischen Torjägers möglich sein könnte. Osimhen wurde dem FC Bayern bereits im Winter angeboten, allerdings lehnte Max Eberl einen Transfer damals noch ab. Nun beschäftigen sich die Münchner Verantwortlichen erneut mit dem Angreifer. Auch Osimhen selbst kann sich einen Wechsel nach München offenbar gut vorstellen. Neben dem FC Bayern zeigen allerdings auch andere Klubs Interesse - darunter mehrere Vereine aus Saudi-Arabien. © IMAGO/HMB-Media Luka Vuskovic (Hamburger SV)

Kann der HSV Innenverteidiger Luka Vuskovic halten? "Ich bin Überzeugungstäter. Natürlich glaube ich auch fußballromantisch an Dinge, die schwer vorzustellen sind", sagte Hamburgs Trainer Merlin Polzin der "Bild". Der Kroate ist von Tottenham Hotspur ausgeliehen und liegt bei einem Marktwert von 40 Millionen Euro. Dabei wähnt sich Polzin mit einem Trumpf in der Hand. "Wir wissen auch, was im November passiert..." Dabei spielt Polzin auf das Comeback von Lukas Bruder Mario Vuskovic nach Doping-Sperre an. © IMAGO/Revierfoto Said El Mala (1. FC Köln)

Köln-Juwel Said El Mala steht bei einigen Klubs auf dem Zettel, einer wirbt aber wohl besonders intensiv um die Dienste des 19-Jährigen: Brighton & Hove Albion mit Trainer Fabian Hürzeler. Laut "Sky" plant der Premier-League-Klub im kommenden Sommer einen weiteren Vorstoß. Schon in den vergangenen beiden Transferfenstern hat der Klub demnach erfolglos wegen eines möglichen Transfers angefragt. Sein Vertrag in Köln läuft noch bis 2030. © 2025 Getty Images Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach)

Borussia Mönchengladbach könnte im Sommer 2026 wohl Rocco Reitz verlieren. Laut "Sky" soll RB Leipzig großes Interesse am 23-Jährigen haben. Dem Bericht nach hat Reitz in seinem Kontrakt offenbar eine Ausstiegsklausel in Höhe von 28 Millionen Euro. Zudem gibt es wohl auch weitere Interessenten wie Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und Brighton & Hove Albion. Reitz' Vertrag bei den "Fohlen" läuft noch bis Sommer 2028. © 2025 Getty Images Jeremy Monga (Leicester City)

Beim englischen Zweitligisten sorgt der erst 16-jährige Jeremy Monga für Aufsehen. Entsprechend sind schon einige Topklubs auf den Teenager aufmerksam geworden. Laut "Teamtalk" gehören auch der FC Bayern und Borussia Dortmund zu den Interessenten an Monga. Demnach sollen auch beide Klubs schon Gespräche mit dem Offensivspieler geführt haben, ... © 2025 Getty Images Jeremy Monga (Leicester City)

... der aufgrund der Statuten aber erst im Jahr 2027 nach Deutschland wechseln dürfte. Die Konkurrenz im Werben um den Engländer ist aber wohl riesig. Juventus Turin, Real Madrid und PSG haben wohl ebenfalls schon Kontakt zu Monga aufgenommen, auch die englischen Topklubs Liverpool und Tottenham seien hinter dem Toptalent her, heißt es. © 2025 Getty Images Julian Ryerson (Borussia Dortmund)

Landet ein BVB-Stammspieler beim FC Barcelona? Wie "Sky" berichtet, hat Barca offenbar ein Auge auf Julian Ryerson geworfen. Der Norweger soll demnach ein günstiger Ersatz für Jules Kounde sein, der in Katalonien vor dem Abgang steht. Erste Gespräche sollen demnach bereits stattgefunden haben. Ob der BVB einem Abgang jedoch zustimmen würde, ist offen.