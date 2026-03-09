Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de
Bayer Leverkusen vs. Bayern München live: Bundesliga im TV, Livestream und im Ticker
- Aktualisiert: 12.03.2026
- 16:32 Uhr
Am 26. Spieltag der Bundesliga empfängt Bayer 04 Leverkusen den FC Bayern. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.
Der FC Bayern gastiert am Samstagnachmittag (ab 15:30 Uhr im Liveticker) bei Bayer 04 Leverkusen. Für beide Teams fällt das Aufeinandertreffen zwischen das Hin- und Rückspiel im Achtelfinale der Champions League.
Der Rekordmeister tritt gegen Atalanta Bergamo an, während es die "Werkself" mit dem FC Arsenal zu tun bekommt.
Für den FC Bayern geht es darum, den komfortablen Vorsprung von elf Punkten vor Borussia Dortmund möglichst zu halten und einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft zu machen.
Leverkusen kämpft nach zuletzt eher wechselhaften Leistungen in der Bundesliga um die erneute Teilnahme an der Champions League. Bayer rangiert aktuell an Position sechs, hat aber nur drei Zähler Rückstand auf einen Top-4-Platz.
ran fasst die wichtigsten Informationen zum Spiel und zur Übertragung zusammen.
Bayer 04 Leverkusen vs. FC Bayern live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Duell statt?
- Partie: Bayer 04 Leverkusen vs. FC Bayern
- Wettbewerb: Bundesliga; 26. Spieltag
- Datum: 14. März 2026
- Uhrzeit: 15:30 Uhr
- Austragungsort: BayArena (Leverkusen)
Bayern gastiert in Leverkusen: Läuft die Bundesliga heute live im Free-TV?
Nein. Das Spiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach wird nicht im Free-TV übertragen.
Bayer 04 Leverkusen vs. FC Bayern München live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?
Das Bundesliga-Spiel ist am Samstag um 15:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.
Bundesliga heute live: Wo kann ich B04 vs. FCB im Livestream sehen?
Wer ein Pay-TV-Abo bei Sky hat, kann den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ besteht die Möglichkeit, den Stream via WOW TV abzurufen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
FC Bayern zu Gast in Leverkusen: Wo gibt's heute einen Liveticker zur Bundesliga?
Einen Liveticker zu Leverkusen gegen Bayern gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Bayer 04 Leverkusen vs. FC Bayern
- Spiel: Bayer 04 Leverkusen vs. FC Bayern München
- Datum und Uhrzeit: 14. März 2026; 15:30 Uhr
- Trainer: Kasper Hjulmand (Bayer 04 Leverkusen), Vincent Kompany (FC Bayern München)
- Free-TV: -
- Pay-TV: Sky
- Livestream: Sky Go, WOW TV
- Liveticker: ran.de