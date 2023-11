FC Bayern München: So tickt der neue Talente-Guru Rene Maric

Eric-Maxim Choupo-Moting

Nicht ganz so rosig sieht die Bayern-Zukunft von Eric Maxim Choupo-Moting aus. Wie der "kicker" berichtet, "deutet sich eher ein Abschied an". Der Kameruner hat zwar in der vergangenen Saison als Nachfolger von Robert Lewandowski größtenteils überzeugen können. In dieser Spielzeit aber ist er hinter Harry Kane und Mathys Tel nur die Nummer 3 im Sturm und kommt kaum mehr zum Einsatz. © Eibner