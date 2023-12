Anzeige Thomas Müller war beim 2:1 gegen den VfL Wolfsburg der auffälligste Spieler. Nicht nur wegen seiner beiden Vorlagen, sondern auch aufgrund seiner Mentalität. Es gibt viele Gründe dafür, dass Müller für den FC Bayern einfach unverzichtbar ist. Ein Kommentar. aus Wolfsburg berichtet Oliver Jensen, Erst die Vertragsverlängerung, dann die Kür: Thomas Müller erlebte einen perfekten Jahresabschluss 2023. Beim 2:1 gegen den VfL Wolfsburg bereitete er beide Treffer vor. Trainer Thomas Tuchel lobte Müller auf Nachfrage von ran: "Thomas hat wieder ein starkes Spiel gemacht, wie auch schon gegen Stuttgart. Er war wieder einmal an allen Toren beteiligt. Das fasst eigentlich alles zusammen."

Die Zeiten, in denen der von Ex-Bayern-Trainer Louis van Gaal geprägte Leitsatz "Müller spielt immer" galt, mögen vorüber sein. In den 16 Bundesligaspielen der laufenden Saison stand er nur sechsmal in der Startelf. Möglicherweise wäre er auch zum Jahresabschluss gegen den VfB Stuttgart und Wolfsburg kein Bestandteil der Startformation gewesen, hätte es nicht einen personellen Engpass gegeben. Doch das Wichtigste ist: Wenn Müller spielt, dann liefert er ab! "Thomas hat ein gutes Spiel gemacht und zwei Vorlagen gegeben. Er war mitentscheidend, dass wir gewonnen haben", sagte Sportdirektor Christoph Freund völlig zurecht. Seine Flanke, die den Kopfballtreffer zum 1:0 durch Jamal Musiala vorbereitete, lässt sich nicht besser schießen. Auch beim zweiten Treffer durch Harry Kane bewies er als Vorlagengeber eine gute Übersicht.

Müller kämpft immer weiter Um eines klarzustellen: Es ist nicht so, dass Müller in Wolfsburg alles gelang. Früh im Spiel verstolperte er eine perfekte Vorarbeit von Harry Kane, ließ im gegnerischen Fünfmeterraum eine 100-prozentige Torchance ungenutzt, scheiterte per Kopf am Aluminium, spielte in der 54. Minute zudem einen grottenschlechten Pass in die Beine von Gegenspieler Moritz Jenz.

Doch das Entscheidende ist: Müller steckt nie auf und kämpft immer weiter. Früher oder später wird er meist dafür belohnt. In der laufenden Bundesliga-Saison bereitet er im Schnitt alle 80 Minuten einen Treffer vor. In Wolfsburg hatte er lediglich 33 Ballkontakte (die wenigsten aller Bayern-Spieler in der Startelf) und war dennoch effektiver als jeder andere. Nicht nur, weil er beide Treffer vorbereitete. Er gab auch noch die meisten Torschüsse (vier) seiner Mannschaft ab. Bei drei Torschussvorlagen und vier Torabschlüssen war er an mehr als jedem dritten Torschuss des FC Bayern (20) beteiligt. Ein beachtlicher Wert, wenn man auch noch berücksichtigt, dass Müller nach 63 Minuten ausgewechselt wurde, weil Tuchel in der Verteidigung auf eine Dreier- bzw. Fünferkette umstellte und daher Matthijs de Ligt einwechselte.

Er ist all das, wann man sich von einem Fußballspieler und einem Mannschaftskameraden wünscht. Harry Kane über Thomas Müller

Der Wert von Müller geht über all diese Zahlen hinaus. Von der ersten Sekunde an stand er unter Strom, dirigierte seine Mitspieler, schmiss sich in jeden Zweikampf und gab somit die richtige Mentalität vor. Wenn ein fußballerisch höher veranlagter Spieler wie Leroy Sane die Schultern hängen lässt, krempelt sich Müller sprichwörtlich die Ärmel hoch und gibt Vollgas.

