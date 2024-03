Klar, es wäre eine Sensation, wenn die Überflieger von Xabi Alonso in dieser Zeit noch ihre 13 Zähler Vorsprung auf den Titelverteidiger verspielen würden.

Tuchel gratulierte Bayer Leverkusen bereits zur Meisterschaft – sieben Spieltage vor Schluss und bei also noch zu vergebenen 21 Punkten.

Und dennoch wirkte das Handeln des Bayern-Trainers auf Abruf einmal mehr so, als habe er innerlich schon gekündigt.

Was Thomas Tuchel nach dem Abpfiff tat, war realistisch beurteilt nachvollziehbar.

Ein Trainer, der die Bundesliga-Saison sieben Wochen vor Ende schon abschreibt und eine Mannschaft, die keine Gier und Widerstandskraft mehr hat. Der FC Bayern ist so tief gesunken wie lange nicht. Ein Kommentar.

FC Bayern: Tuchel schreibt Saison schon ab

Und dennoch: Tuchel gibt als Chefcoach beim Rekordmeister einmal mehr ein verheerendes öffentliches Bild ab, wenn er eine Saison schon sieben Wochen vor dem Ende abschreibt.

Auch und gerade in Richtung der Fans, die für ihr Geld auch Leistung erwarten dürfen.

An Tuchels schon öfter in dieser misslungenen Spielzeit gehörten Vorwürfe an seine Mannschaft hat man sich dagegen beinahe schon gewöhnt.

Angesichts der blutarmen Vorstellung bei der 0:2-Pleite gegen Borussia Dortmund konnte man ihm auch kaum widersprechen, als er den Spielern unter anderem Leidenschaft, Einstellung und sogar schlichtweg die fußballerischen Basics absprach.

Trotzdem verfestigt sich so der Eindruck, als habe er als letztlich Verantwortlicher nichts mit den mangelhaften Leistungen auf dem Platz zu tun.