Der FC Bayern München und Trainer Thomas Tuchel gehen ab dem Sommer getrennte Wege. Berichte von "Bild" und "Sky" bestätigte der Rekordmeister am Mittwoch.

Das Aus von Thomas Tuchel beim FC Bayern München ist beschlossene Sache.

Intensive Diskussionen im Anschluss an die 2:3-Pleite in Bochum - immerhin die dritte Niederlage der Bayern in Folge - hätten dazu geführt, teilte der Rekordmeister mit und sprach von einer gemeinsamen Entscheidung.

"Wir sind in einem offenen, guten Gespräch zu dem Entschluss gekommen, unsere Zusammenarbeit zum Sommer einvernehmlich zu beenden", wird Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des Rekordmeisters, zitiert. Ziel für die kommende Saison sei "eine sportliche Neuausrichtung mit einem neuen Trainer".

Bis dahin sei "jeder Einzelne im Klub ausdrücklich gefordert, um in der Champions League und in der Bundesliga das maximal Mögliche zu erreichen", hieß es in der Mitteilung weiter. "Hierbei nehme ich auch explizit die Mannschaft in die Pflicht."

Tuchel hatte beim deutschen Rekordmeister im März des vergangenen Jahres von Julian Nagelsmann übernommen und von drei zu diesem Zeitpunkt möglichen Titeln immerhin die elfte Meisterschaft in Folge durch einen Last-Minute-Treffer von Jamal Musiala in Köln geholt.