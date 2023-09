FC Bayern München: "Auf Kante genäht"! Thomas Tuchel widerspricht Jan-Christian Dreesen

Anzeige

Thomas Tuchel hat seine Kritik an der Kaderbreite des FC Bayern München nach dem 2:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga bekräftigt – und Jan-Christian Dreesen damit widersprochen.

Nach dem 2:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach äußerte sich Thomas Tuchel bei "Sky" nochmal zum Kader des FC Bayern München und positionierte sich damit widersprüchlich zu Jan-Christian Dreesen. "Es gibt so eine kleine Unwucht", analysierte der FCB-Trainer: "Wir haben vorne viele, sind vorne doppelt besetzt."

Hinten allerdings käme man schnell in Not. Nachdem Noussair Mazraoui schon nach kurzer Zeit eine Gelbe Karte kassierte, wechselte Tuchel mit Konrad Laimer seinen einzigen zentralen Mittelfeldspieler auf der rechten Defensivseite ein. "Zweiter Sechser wäre schon Matthijs de Ligt gewesen", so der 50-Jährige weiter.

"Ich zweifle nicht an der Leistungsfähigkeit von Spieltag zu Spieltag", erklärte er: "Wir haben mit Benjamin Pavard einen Spieler verloren, der zwei Positionen spielen kann." Auf lange Sicht gesehen sei der Kader aber "auf Kante genäht".