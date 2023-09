Florian Wirtz

Bayers Jungstar hat viele im Ansatz gute Aktionen, aber er spielt sie oftmals zu ungenau zu Ende. So verpasst er in der 20. Minute bei einem Konter den besten Moment zum Abspiel auf Boniface, spielt stattdessen Upamecano in die Beine. Ebenso spielt er beim vermeintlichen 2:1 von Boniface zu spät in die Tiefe. Wegen eines sinnlosen Wegschießens des Balles sieht er zudem noch Gelb. In der Schlussphase trifft er den Pfosten. ran-Note: 3