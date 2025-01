Für den FCB stand Aznou in der laufenden Saison bislang nur elf Minuten in Pflichtspielen auf dem Feld. Zudem kam der 18 Jahre alte Linksverteidiger für die Münchner Amateure in der Regionalliga Bayern sowie für die U19 in der UEFA Youth League zum Einsatz.

Aznous Vertrag an der Säbener Straße läuft noch bis zum 30. Juni 2027.