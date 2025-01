FC Bayern München: Transfer von Jonas Urbig - was wird jetzt aus Alexander Nübel?

Der Kapitän, vor dem Nübel mangels Einsatzchancen zunächst nach Monaco und dann nach Stuttgart flüchtete, wird in Kürze seinen auslaufenden Vertrag bis 2026 verlängern.

Dabei haben die Bayern gerade in Toptalent Jonas Urbig vom 1. FC Köln einen potenziellen Nübel-Rivalen für die Zeit nach Manuel Neuer verpflichtet.

Die Situation in München hingegen beunruhigt Nübel nach ran -Informationen überhaupt nicht.

Sondern an einer hartnäckigen Erkältung, die seinen Einsatz für den VfB Stuttgart im entscheidenden letzten Vorrundenspiel der Champions League gegen Paris St. Germain (Mittwoch, ab 21 Uhr im ran-Liveticker) fraglich macht.

Was allerdings nicht an der Torwartsituation beim FC Bayern liegt, bei dem der Nationaltorwart noch bis 2029 unter Vertrag steht.

Alexander Nübel geht es derzeit nicht so gut.

Speziell nach dem Urbig-Einkauf, für den der FCB an den 1. FC Köln stolze acht Millionen Euro plus 3,5 Millionen Euro Boni bezahlt haben soll.

Dann aber soll mit 40 Jahren endgültig Schluss sein, so dass schon jetzt die Nachfolge-Diskussion immer wieder hochkocht.

Zumal der einstige Welttorhüter, im Gegensatz zur Verpflichtung von Nübel 2020, informiert und einverstanden gewesen sein soll und dem neuen Mann künftig sogar freiwillig Spiele abgeben will.

Aussagen, die manche Beobachter so interpretieren, dass Urbig nun der Topkandidat ist, um in die großen Fußstapfen Neuers zu treten.

"Er ist einer der vielversprechendsten jungen Torhüter im deutschen Fußball, sehr ehrgeizig und hat riesiges Potenzial", begründete Sportdirektor Christoph Freund das Investment in den U-21-Nationalkeeper: "Jonas ist ein moderner Torwart, der von seiner Art und Weise, wie er das Torwartspiel interpretiert, sehr gut zum Spielstil des FC Bayern passt."

Gibt es beim FC Bayern keinen Platz für Nübel?

Kein Platz also für Nübel mehr bei den Bayern? Zumindest will "Sky" wissen, dass der 28-Jährige bei einem guten Angebot im Sommer verkauft werden könnte.

Doch im Lager des gebürtigen Paderborners weiß man nichts von solchen Plänen, zumal Nübel in regelmäßigem Austausch mit dem ihm wohl gesonnenen FCB-Torwarttrainer Michael Rechner steht und sein Vertrag ja erst im April 2024 von den Bayern vorzeitig um gleich fünf Jahre verlängert wurde.

Fest steht lediglich, dass Nübel nach Neuers Vertragsverlängerung definitiv nicht vorzeitig seine bis 2026 geplante Leihe in Stuttgart abbrechen will – ein Kauf ist für den VfB allerdings auch kein Thema.

Gleichwohl ist Trainer Sebastian Hoeneß hoch zufrieden mit seinem Stammkeeper, der in der vergangenen Saison großen Anteil am zweiten Platz und der Champions-League-Qualifikation hatte.

Zumal sich Nübel dadurch auch in den DFB-Kader gespielt hat und nach der voraussichtlich langfristigen Verletzung von Rivale Oliver Baumann (Sehnenverletzung im Fuß) im März in den Playoffs gegen Italien und dann auch bei einer möglichen Nations-League-Finalrunde in "seinen" Stadien Stuttgart und München die deutsche Nummer 1 sein dürfte.

Entsprechend im Vorteil sieht sich der Ex-Schalker im Vergleich mit dem sieben Jahre jüngeren Urbig, der bislang gerade mal auf 60 Zweitligaspiele für Regensburg, Fürth und Köln kommt.

Die ganzen Diskussionen um seine Zukunft gingen ihm daher am Allerwertesten vorbei, sagt einer, der ihn sehr gut kennt.

Zwar ist auch weiterhin nicht ausgeschlossen, dass die Bayern 2026 doch noch einen teuren Neuer-Nachfolger wie den Niederländer Bart Verbruggen von Brighton (Ablöse ca. 60 Millionen Euro) holen werden.