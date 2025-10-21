Pyrotechnik sorgt bei RB Leipzig im Moment für Verstimmungen. Der Klub will die Übeltäter nämlich zur Kasse bitten.

Die Fanszene von Bundesligist RB Leipzig hat sich bislang nicht verdächtig gemacht, äußerst problematisch zu sein. Zoff zwischen einem Teil der Anhänger und dem Klub gibt es aktuell aber trotzdem.

Der Streitpunkt stammt aus der vergangenen Saison. Denn bei den Auswärtsspielen in Bremen, Berlin und Heidenheim wurde Pyrotechnik gezündet.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat RB zu einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 14.500 Euro verdonnert. Die Leipziger wiederum haben laut der "Bild" etwa 15 mutmaßliche Täter und Mittäter ermittelt. Sie sollen die Strafe zahlen, die dem Klub vom Verband auferlegt wurde.